В музыкальной школе на Северном бульваре прозвучали мелодии скрипки, альта и виолончели

Отчетный концерт учащихся отдела «Струнные инструменты» в минувшую пятницу, 20 апреля, прошел в детской музыкальной школе имени Гречанинова. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Это был последний в текущем учебном году крупный общий для нашего объединения концерт, подводящий в определенном смысле общий итог работы на уровне наших музыкальных школ, — рассказали в администрации школы. — В концерте приняли участие наиболее сильные, продвинутые ученики, играющие на струнно-смычковых инструментах: скрипке, альте и виолончели, а также на арфе.

Там отметили, что многие из юных музыкантов, выступивших в этот день на сцене, были участниками конкурсов и фестивалей различных уровней. Также в концерте приняли участие ансамбли разных составов и камерный оркестр. (вт)