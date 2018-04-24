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В музыкальной школе на Северном бульваре прозвучали мелодии скрипки, альта и виолончели
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В музыкальной школе на Северном бульваре прозвучали мелодии скрипки, альта и виолончели 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Отчетный концерт учащихся отдела «Струнные инструменты» в минувшую пятницу, 20 апреля, прошел в детской музыкальной школе имени Гречанинова. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Это был последний в текущем учебном году крупный общий для нашего объединения концерт, подводящий в определенном смысле общий итог работы на уровне наших музыкальных школ, — рассказали в администрации школы. — В концерте приняли участие наиболее сильные, продвинутые ученики, играющие на струнно-смычковых инструментах: скрипке, альте и виолончели, а также на арфе.
Там отметили, что многие из юных музыкантов, выступивших в этот день на сцене, были участниками конкурсов и фестивалей различных уровней. Также в концерте приняли участие ансамбли разных составов и камерный оркестр. (вт)
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