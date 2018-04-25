Как попасть в «Нижегородский Сириус»

Нижегородской области начал работу уникальный проект для детей. Аналог известного на всю страну сочинского образовательного центра «Сириус» по поручению главы области Глеба Никитина открылся теперь и в нашем регионе.

Если вы хотите, чтобы летом ваш ребенок не только отдохнул, но и мог заниматься любимым делом, научиться чему-то новому у лучших преподавателей и подружиться с единомышленниками, то стоит поторопиться. Запись в нижегородский «Сириус» уже началась. Как туда попасть, нам рассказали специалисты министерства образования

Что такое «Сириус?»

«Сириус» — это уникальный бесплатный образовательный центр, который был создан по инициативе Владимира Путина в сочинском олимпийском парке. Сюда приезжают талантливые дети от 10 до 17 лет, достигшие успехов в естественных науках, академической музыке, хореографии, живописи, фигурном катании, хоккее. А педагоги в центре — выдающиеся деятели науки, культуры и спорта.

Этот центр был создан для того, чтобы одарённые дети могли развиваться в своем деле и получать от профессионалов поддержку, которая им так часто необходима. И обучение, и дорога, и проживание для детей бесплатны, но и попасть в этот центр непросто — нужно пройти серьезный отбор.

Что представляет из себя «Нижегородский Сириус»

Это аналог сочинского центра. Здесь специально подготовленные для работы с одаренными детьми учителя будут обучать талантливых школьников из Нижегородской области по трем направлениям — «Наука», «Искусство», «Спорт».

Когда он откроется?

Сейчас в рамках проекта «Нижегородский Сириус» проходит первая научная смена в лагере «Лазурный» ( Выкса ), в которой принимают участие 60 детей со всей области. А уже в августе там же состоится новая смена «Атлас профессий» для 300 детей уже по трем направлениям — «Наука», «Искусство», «Спорт». Пройдет она с 7 по 31 августа. Когда состоятся следующие смены, можно будет узнать на сайте министерства образования Нижегородской области (https://minobr.government-nnov.ru) в разделе «Дополнительное образование детей».

Как туда попасть?

Для тех детей, которые хотят попасть на смену в «Нижегородский Сириус» будет проводиться специальный отбор. Организации-операторы сначала соберут заявки и портфолио от желающих, а потом начнут формировать профильные смены.

Для того чтобы определить ребенка в «Нижегородский Сириус», необходимо обратиться в одну из этих организаций, написать заявление и собрать специальное портфолио (специалисты оператора объясняет, что туда должно входить). Подать заявку на участие можно до 3 мая, а сам отборочный этап состоится в мае.

Что сделать, чтобы ребенок попал в число претендентов?

Для того, чтобы попасть на смену «Атлас профессий» нужно определиться с направлением, в котором вы хотите участвовать. Разные направление курируют разные организации-операторы. Затем подать электронную заявку на сайте и собрать документы, которые подтверждают ваши достижения, а значит, и ваше право на участие. Подавать заявление можно только на одно направление. Дальше на каждом направлении пройдет конкурсный отбор и специальные комиссии выберут самых достойных победителей, которые смогут участвовать в «Атласе Профессий». Все результаты будут опубликованы не позднее 31 мая на официальный сайтах министерства образования Нижегородской области и организаций-операторов.

Куда подавать заявку и какие нужны документы

«Наука»

Направления «математика», «химия», «физика», «экология», «биология» и «астрология» курируют «Лицей-интернат Центр одаренных детей» и Университет имени Лобачевского. Подать заявку на эти направления можно на сайте www.codnn.ru. А по всем возникшим техническим проблемам звонить по телефонам — 89200717151 или 4623777.

Участвовать в отборочном конкурсе на все направления, кроме «астрономии» могут только школьники 8 класса. На направлении «астрономия» могут подать заявку учащиеся с пятого по восьмой класс. Те, кто хочет поехать на смену «Атлас профессий» должны быть победителями или призёрами городского этапа Всероссийской олимпиады школьников, межрегиональной олимпиады «Будущие исследователи — будущее науки» или же призёрами областного уровня и выше конкурсов или олимпиад, которые учредили региональное или федеральное министерство образований.

Дальше конкурсный отбор будет проходить в очной форме 19 мая в «Центре одаренных детей». С собой школьники обязательно должны иметь паспорт или другой документ, подтверждающий личность, справку из школы, подтверждающую факт обучения и согласие на обработку персональных данных, подписанное родителями. Найти этот бланк можно на сайте Центра.

Направление «проектная роботехника» курирует «Поволжский центр аэрокосмического образования». Электронная заявка заполняется на сайте www.pocako.ru. С проблемами, возникающие в ходе электронной регистрации можно обращаться по телефону 89503643885.

Участвовать в конкурсе на это направление могут школьники 6-9 классов, которые занимаются в объединениях технического творчества и уже знакомы с основами роботехники на платформах LEGO, Mindstorms EV3, Arduino).

Конкурсной отбор будет проходить заочно с 10 по 24 мая. Для того, чтобы в нём участвовать нужно не только заполнить заявку на сайте, но и до 17 мая направить на электронную почту pocako@bk.ruспециальную анкету. Найти её можно найти на сайте центра аэрокосмического образования. К этой анкете надо приложить сканы документов, которые подтвердят участие в конкурсах по роботехнике и творческий проект по одному из направлений — промышленная роботехника, автотранспортные системы, исследования космоса или умная среда обитания. В теме письма необходимо указать ФИО участника и его муниципальный район или его городской округ.

Направлением «авиаконструирование»занимается «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области». Заявление на участие можно оформить на сайте www.educate52.ru. А со всеми возникающими вопросами по технической части обращаться по телефонам 89200213223 или 89101026935.

В конкурсе на это направление могут участвовать школьники с 11 до 15 лет, которые имеют какие-либо достижения в данной сфере, но не ниже зонального уровня. Отбор пройдет в заочной форме с 1 по 24 мая. Для того, чтобы в нем участвовать нужно до 17 мая направить на электронную почту priemdir@mail.ruкопии любых документов, которые подтвердят достижения, справку, которая подтвердит, что участник обучается авиамоделированию и проект по авиамоделированию. Требования к проекту можно найти на сайте Центра. В теме письма необходимо указать ФИО участника и его муниципальный район или его городской округ.

Направление «Медиатворчество» курирует «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области». Подать заявку можно по электронному адресу https://goo. g/2ADnRz, а все технические проблемы решить по телефону 89601639908.

В конкурсе на это направление могут участвовать дети от 11 до 15 лет, которые занимаются в редакциях детских печатных СМИ, объединениях детской журналистики, медиатворчества, а также имеют достижения по этим направлениям не ниже городского уровня.

22 мая в самом центре пройдет творческое испытания. Задания (темы для сочинений) можно найти на сайте www.deti-nn.ru.

Искусство

Направления «изобразительное творчество» и «дизайн» курирует «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области». Заявление на участие можно оформить на сайте www.educate52.ru. А со всеми возникающими вопросами по технической части обращаться по телефонам 89200213223 или 89101026935.

Участвовать в конкурсе на эти направления могут школьники от 11 до 15 лет, которые имеют какие-либо достижения в этой области не ниже областного уровня.

Сам конкурс пройдет в заочной форме с 10 по 24 мая. Для того, чтобы в нем участвовать, нужно до 17 мая направить на электронный адрес priemdir@mail.ruкопии документов, подтверждающих достижения, справку об обучении по программе художественного творчества и пять фотографий творческих работ. Все требования к творческим работам можно найти на сайте Центра. В теме письма необходимо указать ФИО участника и его муниципальный район или его городской округ.

Подать заявку на участие нужно до 3 мая. Итоги конкурсного отбора будут опубликованы не позднее 31 мая на официальный сайтах министерства образования Нижегородской области и организаций-операторов.