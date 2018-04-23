Выпускников этого года ждут нововведения

Приближается основной период Государственной итоговой аттестации, а потому мы решили напомнить, какие нововведения ждут выпускников в этом году.

В этом году участие в Едином государственном экзамене примут более 720 тысяч человек, из них 638 тысяч — выпускники текущего года.

Как и прежде, в этом году допуском к итоговым экзаменам станет для одиннадцатиклассников сочинение. Абсолютное большинство ребят уже написали его 6 декабря 2017 года. Последний резервный день для тех, кто либо не писал сочинение по уважительной причине, либо не получил по нему «зачет», — 16 мая 2018 года.

Задания меняются В Контрольно-измерительных материалах по ряду предметов произойдут изменения.

В экзаменационной работе по информатике в задании № 25 убрана возможность написания алгоритма на естественном языке в связи с невостребованностью этой возможности участниками экзамена.

Примеры текстов программ и их фрагментов в условиях заданий на языке Си заменены на примеры на языке С++, как значительно более актуальном и распространенном.

В ЕГЭ по русскому языку выпускникам придется решать не 25, а 26 заданий. Добавилось задание на знание лексических норм: нужно будет найти в предложении речевую ошибку и написать правильный вариант.

В литературе изменились максимальные баллы в некоторых заданиях, например, за задания № 8 и № 15 теперь можно получить по пять баллов, за № 9 и № 16 — десять (раньше за них все получали по четыре балла). Введена четвертая тема в сочинении, задание № 17. Там теперь можно писать о новейшей литературе.

В КИМы по физике добавлено задание базового уровня сложности по астрофизике, а также задачи на производительность увлажнения, основы СТО, закон сохранения электрического заряда, конденсатор. В пособиях по подготовке к экзамену прошлого года этих тем нет, им надо уделить особое внимание, воспользоваться дополнительными источниками.

В обществознании в критериях оценки появился «критерий корректности формулировок», то есть школьники должны показать понимание причинно-следственных связей в событиях.

В КИМах по химии изменены задания № 30 и № 31. В них предложен единый контекст, включающий перечень веществ. В задании № 30 из них надо составить окислительновосстановительное уравнение и электронный баланс.

В задании № 31 из этого же перечня веществ надо составить реакцию молекулярного обмена.

Что касается экзаменов по математике, истории, биологии, географии и иностранным языкам, то никаких изменений в содержании КИМов нет.

Техническая революция

Все пункты проведения выпускных экзаменов в Москве в этом году перейдут на технологию печати контрольно-измерительных материалов и бланков непосредственно в аудиториях.

— Ранее технология печати КИМов непосредственно в аудиториях применялась только в 25 пунктах проведения экзаменов в городе Москве. В 2018 году при проведении государственной итоговой аттестации технология печати полного комплекта будет использована во всех ППЭ, — говорит директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин . — Кроме того, для проведения экзамена в установленном порядке требуется не только техническое оснащение, но соответствующая подготовка работников пунктов проведения экзаменов.

Для подготовки наблюдателей используется система практико-ориентированного обучения. Учебный комплекс включает учебно-методические и интерактивные материалы, в том числе наглядное учебное пособие «Подготовка и проведение ЕГЭ в ППЭ», выпущенное Московским центром качества образования для лиц, проходящих обучение в качестве работников, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ в городе Москве.

КСТАТИ

Чтобы успешно выполнить экзаменационную работу, выпускникам стоит в первую очередь ознакомиться с демонстрационными версиями контрольно-измерительных материалов по предметам этого года. Они помогут составить представление о структуре будущих КИМов, количестве заданий, их форме и уровне сложности. Кроме того, в демонстрационном варианте приведены критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом. С ними важно ознакомиться, чтобы понимать требования к полноте и правильности записи ответа. Задания, включаемые в демоверсии, не используются на экзаменах, но они аналогичны реальным.