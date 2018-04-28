Выпускники из 50 регионов России записали видеообращения с фразой «Я сдам ЕГЭ» 

Школьники сразу из 50 регионов РФ стали участниками нового видео под названием «Я сдам ЕГЭ». Ролик был снял по иницитиве Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Выпускники 2018 года с помощью данного видео обратились к своим сверстникам, которым вскоре тоже придется переживать из-за сдачи ЕГЭ. Ребята постарались передать заряд уверенности всем школьникам в период усиленной подготовки к экзаменам. Съемки фрагментов ролика проходили в разных регионах России, а затем направлялись в Рособрнадзор. Каждый участник видео постарался объяснить, почему он так уверен в том, что сдаст ЕГЭ. Подобный ролик снимается уже третий год подряд. И в этом году оказалось рекордное количество желающих попасть в его финальную версию. «Для меня ЕГЭ — это одно из интереснейших испытаний, которые предстоит пройти на пути к своей мечте», — говорит Полина Железная из Ростовской области. «ЕГЭ — это мой рубеж, потому что по одну сторону остаётся детство, а по другую начинается взрослая жизнь», — признался Иван Кришталь из Мурманской области. А для Полины Сорокиной из Республики Коми ЕГЭ — это шанс исполнить мечту: «Я хочу стать высококлассным специалистом и быть полезной своей стране». Ребята отметили, что многим из них готовится к экзаменам помогают учителя и близкие люди. Все они уверенно заявляют: «Я сдам ЕГЭ!» — также заявила Кристина Маршева из Республики Мордовия. Напомним, уже третий год подряд с выпуска видеоролика стартует Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ». Видео с детьми, не попавшими в финальный ролик, можно будет посмотреть на региональных сайтах и в социальных сетях органов управления образованием. Искать записи нужно по хэштегам «#ЯсдамЕГЭ» и «#РасскажиоЕГЭ». Кстати, с прошлого года поддержку детям оказывают и взрослые. Они снимаются в роликах с названиями «Учителя о ЕГЭ» и «Родители о ЕГЭ». Впервые в этом году будет создано видео «Первокурсники о ЕГЭ». Студенты расскажут как изменилась их жизнь после школы и сдачи экзаменов. Фото: shutterstock.com