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Ректор допустил обязательную сдачу ЕГЭ по истории России
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Ректор допустил обязательную сдачу ЕГЭ по истории России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории России мог бы стать третьим обязательным предметом для всех выпускников российских школ, считает ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов.
"Если ЕГЭ по русскому и математике обязательны сейчас для выпускников школ, то экзамен по истории России, как, впрочем, и по разделам всемирной истории, мог бы быть следующим по счету обязательным для выпускников российских школ", — сказал Демидов, выступая на пленарном заседании съезда российского союза ректоров.
Он напомнил также, что ранее уже обсуждался как обязательный для выпускников экзамен по иностранному языку.
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