Свыше 4 тысяч школьников стали призерами Общероссийской олимпиады «Основы православной культуры»

Литвы, Гвинеи, Бангладеш, Во вторник, 24 апреля, в Православном Свято‐Тихоновском гуманитарном университете прошла торжественная церемония закрытия Х Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры». Она проходила в три тура, в которых приняли участие более 300 тысяч школьников из 80 российских регионов, а также зарубежья ‐ Беларуси Казахстана и посольских школ Италии Люксембурга . Победителями и призерами стали более четырех тысяч учащихся.

Суперфинал олимпиады состоялся днем ранее, 23 апреля. В Свято-Тихоновский университет побороться за главный приз приехали победители и призеры региональных этапов интеллектуальной битвы — 190 учеников с четвертого по 11 класс из 33 субъектов России . В этом году в программу заключительного дня олимпиады вошли эссе «Радость человеку — благотворительность его» (Притч. 19, 22), образовательный квест «Знатоки православной культуры» и проектно-исследовательская работа, содержавшая задания на внимательность: ребята отвечали на вопросы из истории Епархиального дома и жизни новомучеников и исповедников Российский.

90 педагогов, которые приехали в качестве сопровождения, тоже не скучали. Они могли поучаствовать в практическом семинаре по основам подготовки базовых заданий общероссийской олимпиады школьников ОПК. После обсуждения учителям были вручены сертификаты и методические сборники, содержащие задания прошлых лет.

Церемонию закрытия Общероссийской олимпиады посетил ректор ПСТГУ, протоиерей Владимир Воробьев

Всё меняется вокруг, а Олимпиада наша по милости Божьей действует. В этой внутренней её устойчивости есть свидетельство её доброкачественности, жизнеспособности и востребованности. Это говорит о том, что она отвечает важным, глубоким духовным запросам нашей страны, нашего общества, наших школ, наших детей

— отец Владимир.

Абсолютным победителем интеллектуального соревнования стал девятиклассник из средней школы № 2 с углубленным изучением отдельных предметов из города Сосновый Бор Валентин Мекрюков, он набрал 149 из 150 возможных баллов. Оказалось, что Валентин бывалый участник православной олимпиады: он участвует в ней уже в четвертый раз, в прошлом году взял второе место, а теперь отвоевал для себя первую ступень пьедестала почета. По словам школьника, секрет успеха в том, чтобы читать то, что интересно в первую очередь тебе.

Нужно очень много читать, читать то, что интересно тебе самому. Причём это могут быть совершенно разные книги. Это расширяет кругозор, эрудицию и очень сильно помогает

— Валентин Мекрюков.

По словам декана педагогического факультета ПСТГУ по научной работе Антонины Агеевой, для достижения хорошего результата школьникам необходимо обладать не только знаниями, но и внимательностью, поскольку-каждое задание «стоит» определенное количество баллов, которые можно потерять, неправильно прочитав вопрос.

Призерами олимпиады стало больше четырех тысяч школьников. Они получили ценные призы и грамоты, а самое главное — льготы при поступлении в вузы России по профильному предмету или направлению высшего образования («История» или «Теология»).

Как рассказала руководитель оргкомитета олимпиады, доктор педагогических наук, декан педагогического факультета ПСТГУ Татьяна Склярова, педагогическим коллективом в рамках работы над олимпиадой была создана уникальная методическая база, включающая более четырёх тысяч тестовых заданий, издано 17 учебно-методических пособий, было проведено порядка 100 проектных работ и 200 очных мероприятий. «В 2017-18 учебном году, благодаря поддержке Фонда президентских грантов, реализована разработка Концепции и Программы предмета „Православная культура“ на уровне общего образования с 5 по 9 класс», — добавила она.