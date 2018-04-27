Более 4 тысяч школьников стали победителями и призёрами Х Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» 

24 апреля в Москве в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете состоялась торжественная церемония закрытия Х Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» (ОПК). В 2017-2018 учебном году в олимпиаде, включающей три тура, приняли участие около 300 тысяч школьников из более чем 10 тысяч школ 80-ти российских регионов, а также дети из Беларуси, Литвы, Казахстана и посольских школ Италии, Гвинеи, Бангладеш, Люксембурга.
Накануне, 23 апреля, в Главном здании Свято-Тихоновского университета прошёл суперфинал олимпиады. Сюда приехали победители и призёры региональных туров олимпиады — 190 учащихся 4-11 классов из 33 российских субъектов РФ. Школьники решали целый комплекс заданий. В этом году его составили эссе на тему «Радость человеку — благотворительность его» (Притч. 19, 22), образовательный квест «Знатоки православной культуры» и проектно-исследовательская работа, содержавшая задания на внимательность: ребята отвечали на вопросы из истории Епархиального дома и жизни новомучеников и исповедников Российский. — По итогам юбилейной олимпиады школьников «Основы православной культуры» абсолютным победителем стал Валентин Мекрюков, — сообщил «ВМ» сотрудник пресс-службы Свято-Тихоновского Православного гуманитарного университета Анатолий Жильцов. — Он набрал 149 баллов из 150 возможных. Валентин участвует в олимпиаде уже в четвёртый раз. В прошлом году был вторым, теперь победил. За 10 лет олимпиада стала самым масштабным просветительским проектом Русской православной церкви. Она охватила 82 российских региона, страны ближнего и дальнего зарубежья, в проекте приняли участие 2 711 397 школьников с 4 по 11 класс. С Олимпиадой сотрудничает каждая пятая школа России, 700 управлений образования страны, 60 региональных организаторов от имени Департаментов и Министерств образования, более 12 000 педагогов-волонтёров проводят на местах отборочные туры. Олимпиада входит в список предметных олимпиад школьников по профилю «Теология» и «История», имеет второй уровень по оценке Российского совета олимпиад школьников.