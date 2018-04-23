На детском фестивале выступили ученики Воскресной школы зюзинского храма

21 апреля воспитанники Воскресной школы храма священномученика Вениамина в Зюзине приняли участие в детском Пасхальном фестивале Юго-Западного викариатства.

Фестиваль проходил двадцать первого апреля в концертном зале школы искусств №11 в Ясеневе.

Участники Пасхального фестиваля представили много интересных вокальных и танцевальных номеров. Между выступлениями участников ведущие рассказывали интересные истории из жизни приходов, а на экранах показывали подборки слайдов и видеосюжеты, посвящённые жизни Воскресных школ.

Ребята из прихода священномученика Вениамина Петроградского выступали в первый раз. Они показали танцевальный номер на песню «Катюша». Выступление прошло успешно, зрителям понравился их номер.