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На детском фестивале выступили ученики Воскресной школы зюзинского храма
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На детском фестивале выступили ученики Воскресной школы зюзинского храма 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
21 апреля воспитанники Воскресной школы храма священномученика Вениамина в Зюзине приняли участие в детском Пасхальном фестивале Юго-Западного викариатства.
Фестиваль проходил двадцать первого апреля в концертном зале школы искусств №11 в Ясеневе.
Участники Пасхального фестиваля представили много интересных вокальных и танцевальных номеров. Между выступлениями участников ведущие рассказывали интересные истории из жизни приходов, а на экранах показывали подборки слайдов и видеосюжеты, посвящённые жизни Воскресных школ.
Ребята из прихода священномученика Вениамина Петроградского выступали в первый раз. Они показали танцевальный номер на песню «Катюша». Выступление прошло успешно, зрителям понравился их номер.
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