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Собянин: Продолжительность жизни в Москве вырастет до 80 лет через 4 года
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Собянин: Продолжительность жизни в Москве вырастет до 80 лет через 4 года 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Недавно написали в своем блоге, что сегодня московские школы входят в десятку лучших в мире, а завтра мы хотим, чтобы они попали в первую тройку? Что для этого нужно сделать?
Сергей Собянин: В Москве 600 крупных образовательных учреждений. По математической и читательской грамотности они входят в 5-6 лучших образовательных систем мира. А 300 школ, то есть половина имеющихся, уже сегодня входят в тройку лучших. Мы же хотим, чтобы и вторая половина дотянула по качеству знаний детей до первой половины. Для нас важно, чтобы все образовательные комплексы, неважно, где они находятся, — в центре столицы или в Новой Москве, учили детей одинаково хорошо. Финансирование у них одинаковое, возможности тоже одинаковые. Значит, надо просто подтянуть школы до более высокого уровня образования. Это кажется амбициозной задачей. Но еще недавно в Москве было всего 20-30 ведущих школ, куда чуть ли не все москвичи пытались устроить детей всеми правдами и неправдами. Но прошло всего семь лет и таких школ стало в 10 раз больше. А сейчас нам их количество предстоит лишь удвоить.
Россия нацелилась попасть в клуб стран 80 плюс — то есть наравне с Японией, Францией, Германией ставит своей целью довести среднюю продолжительность жизни до 80 и более лет. Москвичи уже живут в среднем более 77 лет. И когда же может быть взять поставленный барьер?
Сергей Собянин: Средняя продолжительность жизни в Москве увеличилась за семь лет на 3,7 года. То есть каждый год на полгода. И сейчас достигла уже почти 78 лет, или точнее 77,9 года. Посмотрите данные ВОЗ — ни у кого больше нет таких темпов. К тому же напомню: речь идет о крупнейшем мегаполисе, куда приезжает огромное количество людей лечиться в наши федеральные клиники, а порой и умирать. И тем не менее мы достигли такой же продолжительности жизни, какая в столицах ведущих государств: Нью-Йорке, Париже, Лондоне… Посчитаем: если нам удастся сохранить эти темпы, то 80 достигнем через 4 года — к 2022 году.
Полный репортаж с «Делового завтрака» в "Российской газете" будет опубликован в одном из ближайших номеров.
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