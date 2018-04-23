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В РФ запретят рекламу услуг по написанию диссертаций
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В РФ запретят рекламу услуг по написанию диссертаций 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 23 апреля — «Вести. Экономика». Правительство направило в Госдуму законопроект, который вводит запрет на рекламу услуг по написанию диссертаций и других научных работ.
Законопроект одобрен на заседании правительства 19 апреля, документ дополняет прописанный в законе о рекламе перечень товаров и услуг, реклама которых запрещена. Законопроект вводит запрет на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в этой связи, что написание диссертаций и других научных работ на заказ мешает объективно оценивать уровень подготовки специалистов. «Очень часто в СМИ, в интернете такого рода объявления публикуются. Но вообще-то, для того, чтобы получить диплом, и студенты, и аспиранты должны самостоятельно писать рефераты, статьи или диссертации. А если это делает какая— то фирма или какой-либо иной гражданин, то это просто нарушение закона. Это основание для того, чтобы не присваивать ни квалификационную степень, ни какое-либо иное решение принимать», — подчеркнул глава правительства. «Предоставление третьими лицами услуг по подготовке и написанию работ в рамках государственной системы научной аттестации, промежуточной или итоговой аттестации обучающихся оказывает негативный эффект на результаты обучения, на объективность оценки научной квалификации», — отмечено в пояснительной записке к законопроекту.
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