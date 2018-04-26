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Путин отметил, что ко многим диссертациям в РФ есть вопросы по их научному значению
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Путин отметил, что ко многим диссертациям в РФ есть вопросы по их научному значению 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести.Ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Лишь небольшое число аспирантов вовремя выходят на защиту диссертаций, при этом ко многим кандидатским и докторским работам в РФ есть вопросы с точки зрения их научного значения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на XI съезде Российского союза ректоров.
По его словам, в настоящее время лишь «только 14% аспирантов выходят на защиту своевременно». «А что делают все это время остальные? Каких результатов они достигают, где они продолжают свою деятельность, выходят ли они в конечном итоге на защиту?» — поставил вопросы президент и добавил: «При этом и кандидатских, и докторских [диссертаций], особенно в гуманитарных дисциплинах, защищается у нас много, но если посмотреть на их научное значение, то часто возникают вопросы».
Путин напомнил, что сейчас существует «хорошая практика открытых конкурсов» по распределению грантов, в том числе молодым исследователям. «Если у аспиранта или его научного руководителя есть серьезное, осознанное намерение заниматься наукой, а не получать степень для анкеты, пусть они участвуют в таких конкурсах, предлагают работы по приоритетам научно-технологического развития страны», — призвал глава государства. Он заключил, что критически важной задачей является «сконцентрировать ресурсы на поддержке талантливых, целеустремленных исследователей и преподавателей, создать такие условия, чтобы лучшие отечественные и зарубежные, прежде всего — молодые ученые, перспективные выпускники вузов, конечно же, стремились работать в российской высшей школе».
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