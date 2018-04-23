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Серию уроков по безопасности провели в школе №518
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Серию уроков по безопасности провели в школе №518 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В школе №518 прошла серия уроков по безопасности на водных объектах. Об этом стало известно 21 апреля.
— В тематических уроках и инструктажах поучаствовали ученики начальных и старших классов. Занятия прошли по поручению Департамента образования, — рассказала заместитель директора Наталья Суханова.
Отметим, что один из уроков организовали на спасательной станции Москвы в Парке Горького. Учеников 7 «Б» класса научили делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Ребят познакомили с пультом управления и схемой действий при чрезвычайной ситуации на воде.
Подобные занятия в школе проводят ежегодно.
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