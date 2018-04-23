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Шарьинский учитель поборется за звание лучшего с педагогами со всей России
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Шарьинский учитель поборется за звание лучшего с педагогами со всей России 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Учитель из Шарьи представит наш регион на всероссийском конкурсе «Учитель года». Татьяна Соколова преподает историю и обществознание в школе №4 Шарьи, сообщает пресс-служба губернатора.
Татьяна обошла более 40 соперников в борьбе за звание лучшего учителя Костромской области, и теперь ей предстоит защитить честь региона на уровне всей страны.
Жюри определило победителей в шести номинациях: «Педагог дошкольного образования» — музыкальный руководитель детского сада №18 «Родничок» Шарьи Екатерина Краева, «Педагог дополнительного образования» — Наталья Синёва из Дома творчества города Галича, «Мастер производственного обучения и преподаватель профессиональной образовательной организации» — Александр Головцов, Нерехтский политехнический техникум, «Педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед» — Мария Воронина, гимназия №1 города Галича, «Педагог-библиотекарь» — заведующая библиотекой в гимназии №28 Костромы Елена Бабошина.
Вы достойно прошли все испытания. Спасибо вам за ваше творчество, за ваш профессионализм. Я вам желаю, чтобы вернувшись домой, вы все педагогические находки обязательно использовали в своей работе, чтобы наши с вами дети были более прозорливыми, более воспитанными, более грамотными и добром служили нашему костромскому краю!» — отметила на церемонии подведения итогов заместитель губернатора Ольга ЕРЕМИНА.
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