Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о запрете рекламы написания диссертаций на заказ 

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ направило в Госдуму законопроект, вводящий запрет на рекламу услуг по написанию диссертаций и других научных работ. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Проект закона был одобрен на заседании правительства 19 апреля. Предложенными поправками дополняется прописанный в законе о рекламе перечень товаров и услуг, реклама которых не допускается: вводится запрет на рекламу подготовки и написания выпускных квалификационных работ, научных докладов, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.
Комментируя в минувший четверг на заседании кабмина этот документ, разработанный Минобрнауки РФ, премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что написание диссертаций и других научных работ на заказ мешает объективно оценивать уровень подготовки специалистов. «Очень часто в СМИ, в интернете такого рода объявления публикуются, но вообще-то, для того, чтобы получить диплом, и студенты, и аспиранты должны самостоятельно писать рефераты, статьи или диссертации, а если это делает какая— то фирма или какой-либо иной гражданин, то это просто нарушение закона, это основание для того, чтобы не присваивать ни квалификационную степень, ни какое-либо иное решение принимать», — также отметил глава правительства.