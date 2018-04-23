Ещё
Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о запрете рекламы написания диссертаций на заказ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о запрете рекламы написания диссертаций на заказ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ направило в Госдуму законопроект, вводящий запрет на рекламу услуг по написанию диссертаций и других научных работ. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Проект закона был одобрен на заседании правительства 19 апреля. Предложенными поправками дополняется прописанный в законе о рекламе перечень товаров и услуг, реклама которых не допускается: вводится запрет на рекламу подготовки и написания выпускных квалификационных работ, научных докладов, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.
Комментируя в минувший четверг на заседании кабмина этот документ, разработанный Минобрнауки РФ, премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что написание диссертаций и других научных работ на заказ мешает объективно оценивать уровень подготовки специалистов. «Очень часто в СМИ, в интернете такого рода объявления публикуются, но вообще-то, для того, чтобы получить диплом, и студенты, и аспиранты должны самостоятельно писать рефераты, статьи или диссертации, а если это делает какая— то фирма или какой-либо иной гражданин, то это просто нарушение закона, это основание для того, чтобы не присваивать ни квалификационную степень, ни какое-либо иное решение принимать», — также отметил глава правительства.
ТАСС: последние новости
Глава КБР заявил, что двухсменное обучение в школах региона отменят к 2025 году Источник: в Москве эвакуировали более 120 детей из школы с ночным пребыванием Вузы России, Европы и Китая создадут виртуальную лабораторию проектных решений для МСП
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин49
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир82
Саргсян подал в отставку715
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение217
Кейт Миддлтон родила52
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение