Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о запрете рекламы написания диссертаций на заказ

Проект закона был одобрен на заседании правительства 19 апреля. Предложенными поправками дополняется прописанный в законе о рекламе перечень товаров и услуг, реклама которых не допускается: вводится запрет на рекламу подготовки и написания выпускных квалификационных работ, научных докладов, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.