В Перми пройдёт «прямая линя» по путёвкам в детские сады

26 апреля с 10.00 до 11.00 В Перми пройдет прямая телефонная линия по вопросам комплектования детских садов.

Звонки от родителей принимают по телефону: 2-059-059. Также обратиться с вопросом можно непосредственно в городской департамент образования по номеру «горячей» линии: 210-96-14.

Как рассказали в департаменте образования Перми, в этом году решили использовать схему прошлого года. До 30 апреля принимают заявки от родителей. Подать её можно несколькими способами:

через портал дошкольного образования Перми, прикрепив сканы основных документов, в отделе образования на личном приёме, через портал Госуслугчерез МФЦ.

«Призываю всех пользоваться порталом дошкольного образования. В этом случае вам удобно будет отслеживать движения по своему заявлению через личный кабинет», — рассказала Ольга Ершова , начальник управления дошкольного образования департамента образования города.

Сегодня родители могут получить место в детском саду, буквально не выходя из дома: подав заявление через сайт, просто дождаться звонка из своего дошкольного учреждения. И уже тогда идти в садик заключать договор и «сдавать» документы.

Обзвон родителей начнётся с 15 мая. Если в первые дни вам не позвонили, не стоит паниковать. Комплектация групп идёт с 15 мая по 14 июля.

В районный отдел образования стоит идти только в трёх случаях:

— Если есть право на льготу (например, семья многодетная или один из родителей является сотрудником силовых ведомств (полный перечень льгот есть на сайте)). — Если ребёнку необходимо получить место в группе компенсирующей направленности. — Если ребёнку необходимо посещать специализированный оздоровительный детский сад (например, у ребёнка аллергия).

Сегодня в муниципальной сети 140 дошкольных учреждений, а также 44 частных образовательных организаций, которые имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности.