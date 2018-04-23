Удмуртэнерго провело экскурсию для участников всероссийской олимпиады «Россети»

Ижевск. Удмуртия . Удмуртэнерго провело экскурсию для участников всероссийской олимпиады «Россети» . На экскурсии ребят познакомили с ежедневной работой диспетчера, энергетики рассказали о своей профессии, ответили на вопросы школьников о энергосистеме региона, о необходимом образовании, и о социально-бытовых условиях работы на крупнейшем электросетевом предприятии республики.

Всего в первом этапе олимпиады, который проходил в Ижевске 31 марта и 1 апреля, приняли участие 36 учащихся 9 и 10 классов республики. Региональное жюри, в состав которого вошли представители министерства образования республики, филиала «Удмуртэнерго», учителя высшей категории из лицеев республики, определило победителей и призеров первого этапа олимпиады по сумме баллов, полученных каждым участником за выполнение заданий по трем предметам: физика, математика и информатика. В итоге призерами Олимпиады в республике стали 8 человек, а победителями по итогам первого отборочного этапа двое учащихся — ученица 10 класса образовательного учреждения «Лицей №41» Анна Наговицына и ученик 9 класса ижевского естественно-гуманитарного лицея «Школа — 30» Ислам Гайсин.

«Если честно, я не ожидал, что напишу математику на 100%. Задания были неординарные, пришлось, как говорится, напрячь мозги, — рассказывает Ислам Гайсин. — Интересно было то, что почти все задачи по предметам были связаны с электроэнергетикой. Немного волнуюсь за второй этап, говорят, что нужно будет креативить, но я готов и думаю, что справлюсь. Сегодня всем было очень интересно увидеть, как диспетчеры с пульта управляют огромным сетевым комплексом во всей республике. Это важная, сложная и ответственная работа, для успехов в которой необходимы знания по многим предметам».