Десятиклассники из Куркина стали участниками международного образовательного салона

Ученики 10 экономического класса школы № 1387 на Соколово-Мещерской улице вместе с классным руководителем посетили Московский международный салон образования.

— Ребята прошли индивидуальные коуч-сессии по профориентации с начинающими психологами, затем послушали интерактивную сессию карьерного тренера по выбору профессии. В завершении походили по стендам различных университетов, поучаствовали в обучающих активностях, — отметили в школе.

V Московский международный салон образования проходил с 18 по 21 апреля на ВДНХ. (ск)