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Школьники из Рязанского посетили Музей космонавтики
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Школьники из Рязанского посетили Музей космонавтики 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
Воспитанники школы №2090 имени Паперника посетили с экскурсией Музей космонавтики. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Космонавт — профессия для людей целеустремленных, с отменным здоровьем, интеллектом, жаждой знаний. О том, как живут и работают космонавты на орбите, узнали наши любознательные экскурсанты. Также детям рассказали о базовом блоке орбитальной станции «Мир», спускаемых аппаратах космических кораблей «Союз», — пояснил представитель школы.
Напомним, что школа №2090 имени Паперника находится по адресу Зеленодольская улица, дом 7, корпус 4. (мю)
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