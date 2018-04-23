ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова набирает учеников

Детская школа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова объявила о наборе абитуриентов на следующий учебный год.

ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова является одним из структурных подразделения Объединенной школы искусств «Кусково». В школе работают два отделения — музыкальное и художественное. В школу принимают детей в возрасте от шести до восьми лет. После окончания школы юные музыканты и художники получают документ государственного образца.

Стоит отметить немаловажную деталь: ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова имеет статус «Школа Стейнвей», так как это учебное заведение на сто процентов укомплектовано роялями и фортепиано известнейшей фирмы Stainwey.

После окончания обучения в Детской школе искусств им. Н. А. Римского-Корсакова ученики художественного отделения ДШИ становятся студентами самых престижных художественных вузов Москвы — МГХПА им. С. Строганова, МХИ им. В. Сурикова, МАРХИ и др.

Экзамены во всех структурных подразделениях Школы искусств «Кусково» состоятся 13 мая 2018 года. Полная информация об условиях поступления и обучения в школе доступна на сайте: http://kuskovo.arts.mos.ru Адрес ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова: улица Новогиреевская, дом 58.

Телефон для справок: 8 (495) 302‑53-58.

Фото — Школа «Кусково».