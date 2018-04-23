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Узбекский учитель-русист рассказала о популярности языка в стране
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Узбекский учитель-русист рассказала о популярности языка в стране 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
«Русский язык в Узбекистане предоставляет огромные возможности: сделать карьеру, устроиться на работу, подняться по служебной лестнице», — считает педагог. Она рассказывает о жизни в небольшом поселке Булакбаши, где нет русских: «В нашем кишлаке есть одна школа с русским языком обучения. У нас в селе нет русскоязычного населения, эта школа для детей — узбеков. Я работаю здесь вот уже двадцать восемь лет. За это время количество учащихся увеличилось вчетверо. А ведь все учебные предметы ведутся на русском языке, кроме английского и узбекского».
В русской школе маленького поселка более тысячи трехсот детей. Ее выпускники учатся, в том числе, и в вузах России. И русский здесь очень любит не только молодежь, которой, может быть, предстоит поехать в Россию на заработки.
"Недавно у нас в школе было родительское собрание. По окончании собрания ко мне подошел пожилой человек лет шестидесяти пяти. Он несколько раз прочитал роман Льва Толстого «Война и мир» на узбекском языке. А сейчас хочет изучить русский язык с единственной целью — прочитать все романы великого писателя на русском", — делится Гулнора.
По ее мнению, от педагогов Узбекистана требуется, прежде всего, большой профессионализм, чтобы донести до сознания школьников, что «русский язык — это язык великого народа и что человек, владеющим могучим языком, никогда и нигде не пропадет».
А мужество? Да, и мужество сегодня нужно русисту. Но оно внутреннего, относящегося к характеру человека свойства. «Незначительная ошибка на уроке, неправильный подход к той или иной теме, грубость, невежество преподавателя могут вызвать неуважение к самому предмету. Чтобы завоевать сердца детей, учителя должны трудиться день и ночь. Ежедневный труд учителя должен быть подвигом. Труд, не требующий взамен ничего», — размышляет учитель над сложной темой конкурса.
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