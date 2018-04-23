Красноярские школьники займутся керлингом на уроках физкультуры

В красноярских школах будничные уроки физкультуры стали намного интереснее: дети занимаются керлингом, санным спортом и боевыми искусствами. Вид спорта ребенок может выбрать вместе с родителями. Об этом сообщил сайт «Аргументы и Факты Красноярск».

Помимо занятий по расписанию три раза в неделю, школьники могут посещать дополнительные спортивные секции. Всего в школах Красноярска их около 500. Среди привычных баскетбола, волейбола и дзюдо можно увидеть секции регби, альпинизма, спелеотуризма, стрельбы из лука и многие другие. Так в красноярской школе № 62 можно бесплатно заниматься фитнесом всей семьей. Инициатива была разработана региональным управлением образования.

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