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На Подольской людей старшего поколения научат иностранному языку
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На Подольской людей старшего поколения научат иностранному языку 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Управа района Марьино
В районе Марьино начала работу еще одна группа для пенсионеров по направлению «Образование» — изучение английского языка. К проекту «Московское долголетие» присоединилась школа «Марьино» по адресу улица Подольская, дом 5.
— Участники проекта с волнением ожидали начала занятий, но с первых минут урока волнение рассеялось, так как все были увлечены новыми знаниями и знакомствами, — отметили в ТЦСО.
Чтобы стать участником программы «Московское долголетие»» и посетить площадки, расположенные на территории района Марьино, нужно оформить заявку по адресу: Люблинская улица, дом 159, кабинет №26. Все занятия проводятся на бесплатной основе. (то)
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