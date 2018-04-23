На Подольской людей старшего поколения научат иностранному языку

В районе Марьино начала работу еще одна группа для пенсионеров по направлению «Образование» — изучение английского языка. К проекту «Московское долголетие» присоединилась школа «Марьино» по адресу улица Подольская, дом 5.

— Участники проекта с волнением ожидали начала занятий, но с первых минут урока волнение рассеялось, так как все были увлечены новыми знаниями и знакомствами, — отметили в ТЦСО.

Чтобы стать участником программы «Московское долголетие»» и посетить площадки, расположенные на территории района Марьино, нужно оформить заявку по адресу: Люблинская улица, дом 159, кабинет №26. Все занятия проводятся на бесплатной основе. (то)