Власти Воронежа нашли подрядчика для строительства новой школы на улице Артамонова 

Образовательное учреждение возведёт АО «ДСК». Управление строительной политики мэрии Воронежа выбрало подрядчика для строительства новой школы на улице Артамонова, 38/1 в Железнодорожном районе. Образовательное учреждение, рассчитанное на 1224 ученика, построит АО «Домостроительный комбинат», сообщается на сайте госзакупок. Застройщик стал единственным участником электронного аукциона. Власти оценили объект в 743,6 млн рублей, АО «ДСК» снижать цену не стало. Деньги на строительство школы выделят из федерального и областного бюджетов. Работы пройдут в три этапа. Согласно аукционной документации, первый начнётся уже в мае и завершится в декабре 2018 года, второй продлится с января по апрель 2019 года, третий — с мая по август. Школу планируют сдать в эксплуатацию 31 августа 2019 года. В последние годы в Воронеже сдали в эксплуатацию две подобных школы — №101 на Московском проспекте и №102 на улице Шишкова. Еще три планируется построить в ближайшее время на улицах Ильюшина, Острогожской и в ЖК «Олимпийский» на улице Шишкова, для которой ведутся поиски подрядчика. Образовательное учреждение на 1101 место обойдётся почти в 575 млн рублей. Всего в течение трёх лет по программе развития образования в городе возведут 10 школ. Строительство соцобъектов — школ, пристроек к ним и детских садов — новый мэр Воронежа Вадим Кстенин назвал одним из приоритетов городских властей до 2023 года. Дарья Крымова