Ещё
Власти Воронежа нашли подрядчика для строительства новой школы на улице Артамонова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Воронежа нашли подрядчика для строительства новой школы на улице Артамонова 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Образовательное учреждение возведёт АО «ДСК». Управление строительной политики мэрии Воронежа выбрало подрядчика для строительства новой школы на улице Артамонова, 38/1 в Железнодорожном районе. Образовательное учреждение, рассчитанное на 1224 ученика, построит АО «Домостроительный комбинат», сообщается на сайте госзакупок. Застройщик стал единственным участником электронного аукциона. Власти оценили объект в 743,6 млн рублей, АО «ДСК» снижать цену не стало. Деньги на строительство школы выделят из федерального и областного бюджетов. Работы пройдут в три этапа. Согласно аукционной документации, первый начнётся уже в мае и завершится в декабре 2018 года, второй продлится с января по апрель 2019 года, третий — с мая по август. Школу планируют сдать в эксплуатацию 31 августа 2019 года. В последние годы в Воронеже сдали в эксплуатацию две подобных школы — №101 на Московском проспекте и №102 на улице Шишкова. Еще три планируется построить в ближайшее время на улицах Ильюшина, Острогожской и в ЖК «Олимпийский» на улице Шишкова, для которой ведутся поиски подрядчика. Образовательное учреждение на 1101 место обойдётся почти в 575 млн рублей. Всего в течение трёх лет по программе развития образования в городе возведут 10 школ. Строительство соцобъектов — школ, пристроек к ним и детских садов — новый мэр Воронежа Вадим Кстенин назвал одним из приоритетов городских властей до 2023 года. Дарья Крымова
Вести Воронеж: последние новости
Воронежские школьники смогут бесплатно читать редкую и дорогую литературу Следователи уточнили, сколько людей на самом деле погибли в ТЦ «Зимняя вишня» Фёдор Добронравов сыграет в Воронеже спектакль несмотря на перенесённый инсульт
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин49
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир82
Саргсян подал в отставку715
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение217
Кейт Миддлтон родила52
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение