Ярославский ПАО Сбербанк организовал уроки финансовой грамотности

Сбербанк стал генеральным партнером IV Всероссийской недели финансовой грамотности (НФГ) для детей и молодежи, которая прошла с 9 по 22 апреля.

В рамках НФГ-2018 в Ярославле прошли обучающие мероприятия — уроки, лекции и деловая игра, организованные Ярославским отделением ПАО Сбербанк. Слушателями занятий на темы «Твой безопасный банк в кармане», «Вклады: как сохранить и приумножить деньги», «Все про кредит» стали около 500 учащихся школ и студентов Ярославского промышленно-экономического колледжа. Кроме выездных уроков финансовой грамотности Ярославское отделение организовало мероприятие на собственной площадке с мастер-классом на тему «Онлайн-платежи», а также экскурсией по зданию банка.

С помощью финансовых квестов, открытых лекций и уроков, семинаров, мастер-классов, конкурсов и деловых игр школьников и студентов обучают грамотному финансовому поведению. Организатор — Министерство финансов Российской Федерации.

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