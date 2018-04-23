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Ярославский ПАО Сбербанк организовал уроки финансовой грамотности
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Ярославский ПАО Сбербанк организовал уроки финансовой грамотности 

АиФ 3 часа назад
Сбербанк стал генеральным партнером IV Всероссийской недели финансовой грамотности (НФГ) для детей и молодежи, которая прошла с 9 по 22 апреля.
В рамках НФГ-2018 в Ярославле прошли обучающие мероприятия — уроки, лекции и деловая игра, организованные Ярославским отделением ПАО Сбербанк. Слушателями занятий на темы «Твой безопасный банк в кармане», «Вклады: как сохранить и приумножить деньги», «Все про кредит» стали около 500 учащихся школ и студентов Ярославского промышленно-экономического колледжа. Кроме выездных уроков финансовой грамотности Ярославское отделение организовало мероприятие на собственной площадке с мастер-классом на тему «Онлайн-платежи», а также экскурсией по зданию банка.
Повышение финансовой грамотности населения — один из ключевых приоритетов Сбербанка. Банк реализует ряд программ (как совместных с Банком России, Министерством финансов, Министерством образования и науки, так и собственных), которые охватывают все категории населения. Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи — комплекс бесплатных информационно-просветительских мероприятий.
С помощью финансовых квестов, открытых лекций и уроков, семинаров, мастер-классов, конкурсов и деловых игр школьников и студентов обучают грамотному финансовому поведению. Организатор — Министерство финансов Российской Федерации.
Реклама. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.
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