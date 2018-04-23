Вузы России, Европы и Китая создадут виртуальную лабораторию проектных решений для МСП 

ВЛАДИМИР, 23 апреля. /ТАСС/. Вузы — участники международного проекта программы межвузовского обмена Erasmus+ создадут виртуальную лабораторию проектных решений для малого и среднего бизнеса (МСП) к октябрю 2018 года. Инструмент будет бесплатно доступен начинающим бизнесменам и стартаперам, сообщил ТАСС в понедельник директор института экономики и менеджмента Владимирского госуниверситета Павел Захаров.
"Одним из результатов нашей работы станет создание виртуальной лаборатории открытых инноваций, в основе которой будет находиться сервер, соединяющий ресурсы всех членов консорциума — семь университетов. И когда от предприятия в одной их стран-участников поступает заказ на решение некой проблемы, из Европы, Китая, России, то с помощью этих облачных технологий можно найти быстрое эффективное решение. Срок пуска — октябрь 2018 года", — уточнил собеседник агентства.
По словам Захарова, на начальном этапе пользование проектными решениями будет бесплатным, однако в дальнейшем, для привлечения новых кейсов разработчики допускают коммерциализацию проекта.
"В любом случае, создание лаборатории позволит предприятиям экономить на решении проблем. Особенно это актуально для малого и среднего бизнеса, так как большие предприятия могут свои проблемы решить самостоятельно, а у малого бизнеса нет ресурсов и времени для создания документации с нуля", — добавил он.
Участвовать в создании лаборатории будет организованный в 2015 году консорциум семи вузов, привлеченных к проекту OIPEC ("Открытые инновации для сотрудничества университетов и предприятий: новый продукт, бизнес и развитие человеческого капитала") европейской программы межвузовского обмена Erasmus+, — Миланский политехнический университет (Милан, Италия), Гренобльский технологический институт (Гренобль, Франция) и Лаппеенрантский технологический университет (Лаппеенранта, Финляндия), Тяньцзиньский научно-технический и Хэбэйский технологический университеты (Тяньцзинь, КНР), Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Владимирский государственный университет.
Программа Erasmus+ — программа Европейского Союза, направленная на поддержку сотрудничества в области образования, профессионального обучения, молодежи и спорта на период с 2014 по 2020 годы.