Вузы России, Европы и Китая создадут виртуальную лабораторию проектных решений для МСП

ВЛАДИМИР, 23 апреля. / ТАСС /. Вузы — участники международного проекта программы межвузовского обмена Erasmus+ создадут виртуальную лабораторию проектных решений для малого и среднего бизнеса (МСП) к октябрю 2018 года. Инструмент будет бесплатно доступен начинающим бизнесменам и стартаперам, сообщил ТАСС в понедельник директор института экономики и менеджмента Владимирского госуниверситета Павел Захаров

"Одним из результатов нашей работы станет создание виртуальной лаборатории открытых инноваций, в основе которой будет находиться сервер, соединяющий ресурсы всех членов консорциума — семь университетов. И когда от предприятия в одной их стран-участников поступает заказ на решение некой проблемы, из Европы, Китая России , то с помощью этих облачных технологий можно найти быстрое эффективное решение. Срок пуска — октябрь 2018 года", — уточнил собеседник агентства.

По словам Захарова, на начальном этапе пользование проектными решениями будет бесплатным, однако в дальнейшем, для привлечения новых кейсов разработчики допускают коммерциализацию проекта.

"В любом случае, создание лаборатории позволит предприятиям экономить на решении проблем. Особенно это актуально для малого и среднего бизнеса, так как большие предприятия могут свои проблемы решить самостоятельно, а у малого бизнеса нет ресурсов и времени для создания документации с нуля", — добавил он.