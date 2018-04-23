В школе на Липчанского побывала делегация из Ростова-на-Дону

В четверг, 19 апреля, школа № 2048 района Некрасовка посетила делегация из Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в администрации учреждения.

«Коллег интересовали, в первую очередь, современные технологии и проектные решения, применяемые при строительстве здания: трансформируемое рабочее пространство, системы управления, оборудование МЭШ, специализируемые классы, игровые комнаты, актовые залы. Оснащение школы произвело впечатление на гостей», — говорится на сайте учреждения.

Напомним, что школа расположена по адресу: улица Липчанского, дом 6А. (вт)