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Делегации зеленоградских школ побывали в Томске
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Делегации зеленоградских школ побывали в Томске 

Префектура Зеленоградского административного округа 48 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Делегация зеленоградской школы №1557 и школы №1223 побывали в Томске. По итогам визита подписано соглашение о сотрудничестве. Москва и Томск стали партнерами в области образования. Представители школ встретились с Департаментом образования города Томска и руководителями общеобразовательных учреждений.
Начальник Департамента образования администрации города Томска О. Васильева представила опыт муниципальной системы образования. Руководители московских школ Т. Грабарник и Л. Романова поделились эффективными практиками управления образовательными организациями московской системы образования, рассказали о возможностях развития кадрового потенциала, ответили на вопросы томских коллег. Особый интерес руководители образовательных учреждений Томска проявили к проекту «Московская электронная школа». О нем рассказала учитель информатики школы №1557 Е. Павлова.
Также представители зеленоградских школ побывали в Гуманитарном лицее Томска, в Центре планирования карьеры, детском технопарке — томском Кванториуме.
Итогом двухдневной работы делегации в рамках проекта «Школы — партнеры школ Москвы» стал круглый стол, на котором были подведены результаты встреч и намечены направления дальнейшего сотрудничества.
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