Будущих технологических евангелистов будет искать Mail.ru во Владивостоке

Компания приглашает активных и целеустремленных студентов.

Mail.Ru Group запускает роуд-шоу проекта университетских амбасссадоров. 23 апреля старт программы «Амбассадоры MRG» состоялся в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), передает пресс-служба Mail.ru.

Mail.Ru Group приглашает активных и целеустремленных студентов, аспирантов и молодых сотрудников российских университетов стать амбассадорами — официальными представителями компании в своем вузе и городе. Презентация программы университетских амбассадоров пройдет более чем в 50 топовых вузах и 15 регионах РФ

Задача амбассадоров — информировать студентов своего университета о продуктах, бизнес-направлениях корпорации и перспективах работы в Mail.Ru Group. Это уникальный шанс не только самому попасть в компанию и развить digital-навыки, но и поделиться ценными знаниями с друзьями.

Сергей Марданов, директор по взаимодействию с вузами Mail.Ru Group: «Амбассадоры MRG — концептуально новая программа, разработанная нашей компанией специально для региональных вузов. Главные цели — это не только продвижение компании и ее продуктов, но и формирование качественных специалистов в региональных вузах через образовательные проекты, преподавание, создание профессионального сообщества технологических евангелистов среди молодежи в сфере информационных технологий».

«Новая программа совместно с крупной технологической компанией позволит развивать центры компетенций в области цифровой экономики в ДВФУ, — подчеркнул директор технопарка «Русский» Дмитрий Боровиков. — Развитие взаимоотношений с лидерами IT-рынка повысит качество образовательных программ. Для студентов это отличная возможность проявить себя, пользоваться продвинутыми продуктами Mail.Ru Group, проходить стажировки и практики».

Все участники, прошедшие годовую программу университетских амбассадоров MRG, будут приглашены в московский офис Mail.Ru Group (с оплатой проезда и проживания), где пройдут серию бизнес-тренингов, пообщаются с топ-менеджерами компании и получат индивидуальные приглашения на работу.

Подробнее о проекте — https://ambassador.mail.ru/

Этапы отбора:

• подача заявки через ambassador.mail.ru до 31 мая 2018 г.,

• тестирование, выполнение заданий и онлайн-подготовка с июня по август.

Список прошедших отбор будет опубликован 31 августа, а с 1 сентября они начнут деятельность в университетах.

Представители вузов отметили, что программа положительно повлияет на профессиональную ориентацию и развитие студенческого сообщества, рост интереса к изучению информационных технологий и более активному применению их в учебном процессе, а также возможность использования бесплатных инструментов для развития образовательных программ в вузах.