Летние стажировки для студентов один из самых эффективных способов привлечение молодых специалистов в логистическую отрасль

Она пояснила, что в компании применяются разные механизмы привлечения молодых специалистов. Это и работа с кафедрами вузов, участие в кейс-чемпионатах, которые проводятся работодателем. Особенно Н, Никонова выделила такой способ, как проведение летних стажировок.

«Как правило, такие стажировки длятся с июля по август. Студенты прикрепляются к наставнику, которому ставятся определенные задачи. Затем происходит оценка совместно работы и принимается решение о том, насколько человек готов продолжать работу в компании. На моей практике, это один из самых популярных способов интеграции молодых специалистов в компанию», — пояснила она.