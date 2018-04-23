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Летние стажировки для студентов один из самых эффективных способов привлечение молодых специалистов в логистическую отрасль
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Летние стажировки для студентов один из самых эффективных способов привлечение молодых специалистов в логистическую отрасль 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Она пояснила, что в компании применяются разные механизмы привлечения молодых специалистов. Это и работа с кафедрами вузов, участие в кейс-чемпионатах, которые проводятся работодателем. Особенно Н, Никонова выделила такой способ, как проведение летних стажировок.
«Как правило, такие стажировки длятся с июля по август. Студенты прикрепляются к наставнику, которому ставятся определенные задачи. Затем происходит оценка совместно работы и принимается решение о том, насколько человек готов продолжать работу в компании. На моей практике, это один из самых популярных способов интеграции молодых специалистов в компанию», — пояснила она.
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