В Барнауле начали запись в строящуюся школу в квартале 2008?

Барнауле , говорят, объявили предварительную запись учеников в строящуюся школу в квартале 2008. Её что, успеют открыть к началу нового учебного года?

Да, предварительная электронная запись учащихся 1-11 классов в школу на улице Сиреневой, 16, открыта. А их зачисление будет проводиться после открытия новой образовательной организации по личному заявлению родителей (законных представителей) детей.

И это определённо будет не к 1 сентября. Но строительство школы идёт бесперебойными темпами, и, как отмечал глава Барнаула Сергей Дугин , жители близлежащих домов готовы мириться с временными неудобствами, лишь бы к концу года она была сдана.

Напомним, школа на 550 мест, на которую из федерального бюджета было выделено 300 млн рублей, будет с двумя актовым залами и спортивными залами, и кроме того, с современной спортивной зоной, включающей поле для игры в футбол с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для баскетбола.

По словам мэра краевого центра, с её вводом будет полностью завершена застройка «Квартала 2008».

Вопросы по поводу записи в школу на ул. Сиреневой можно задать по телефонам: 56-90-36 (Бологова Людмила Ивановна), 56-90-32 (Шафоростова Елена Николаевна).