Ещё
В Барнауле начали запись в строящуюся школу в квартале 2008?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение

В Барнауле начали запись в строящуюся школу в квартале 2008? 

АиФ — Алтай 1 час назад
В Барнауле, говорят, объявили предварительную запись учеников в строящуюся школу в квартале 2008. Её что, успеют открыть к началу нового учебного года?
Да, предварительная электронная запись учащихся 1-11 классов в школу на улице Сиреневой, 16, открыта. А их зачисление будет проводиться после открытия новой образовательной организации по личному заявлению родителей (законных представителей) детей.
И это определённо будет не к 1 сентября. Но строительство школы идёт бесперебойными темпами, и, как отмечал глава Барнаула Сергей Дугин, жители близлежащих домов готовы мириться с временными неудобствами, лишь бы к концу года она была сдана.
Напомним, школа на 550 мест, на которую из федерального бюджета было выделено 300 млн рублей, будет с двумя актовым залами и спортивными залами, и кроме того, с современной спортивной зоной, включающей поле для игры в футбол с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для баскетбола.
По словам мэра краевого центра, с её вводом будет полностью завершена застройка «Квартала 2008».
Вопросы по поводу записи в школу на ул. Сиреневой можно задать по телефонам: 56-90-36 (Бологова Людмила Ивановна), 56-90-32 (Шафоростова Елена Николаевна).
АиФ — Алтай: последние новости
Дендрарий в степи. Как сельский учитель за 20 лет создала настоящий оазис Депутаты выступили против разделения барнаульской школы №132 В Барнауле прошли похороны детей, погибших в ТЦ «Зимняя вишня»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег219
Индия лишила Россию Су-57468
Москва назвала цель ударов по Сирии60
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском12
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги24
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение