Школы Приозерского района озадачили поиском своих изюминок

Сергей Тарасов основным приоритетом в работе назвал работу по повышению качества образования. А в числе стратегических направлений в работе — совершенствование системы оценки качества деятельности педагогов.

Проводя параллели с другими регионами Российской Федерации по работе в обсуждаемом направлении, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области назвал регион в числе лидеров, а Приозерский район — показательным и соответствующим уровню Ленинградской области. При этом подчеркнул, что работу по повышению качества образования необходимо продолжать, тем более, что в данном направлении всегда есть над чем работать.

Председатель комитета образования администрации Приозерского района Сергей Смирнов в своем докладе поставил задачу перед каждым педагогическим коллективом школ найти свою нишу, свою изюминку в образовательной системе, определить инновационные пути развития и методы проектного управления для выполнения поставленных задач.

Также обсудили планы развития системы образования в Приозерском районе на 2018 год.