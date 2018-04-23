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Школы Приозерского района озадачили поиском своих изюминок
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Школы Приозерского района озадачили поиском своих изюминок 

Ivyborg.ru 1 час назад
Вопрос качества школьного образования обсудили на выездном совещании Глава Приозерской районной администрации Александр Соклаков и председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.
Сергей Тарасов основным приоритетом в работе назвал работу по повышению качества образования. А в числе стратегических направлений в работе — совершенствование системы оценки качества деятельности педагогов.
Проводя параллели с другими регионами Российской Федерации по работе в обсуждаемом направлении, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области назвал регион в числе лидеров, а Приозерский район — показательным и соответствующим уровню Ленинградской области. При этом подчеркнул, что работу по повышению качества образования необходимо продолжать, тем более, что в данном направлении всегда есть над чем работать.
Председатель комитета образования администрации Приозерского района Сергей Смирнов в своем докладе поставил задачу перед каждым педагогическим коллективом школ найти свою нишу, свою изюминку в образовательной системе, определить инновационные пути развития и методы проектного управления для выполнения поставленных задач.
Также обсудили планы развития системы образования в Приозерском районе на 2018 год.
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