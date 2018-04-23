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Школы Башкирии усилили меры безопасности после ЧП в Стерлитамаке
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Школы Башкирии усилили меры безопасности после ЧП в Стерлитамаке 

ТАСС 1 час назад
УФА, 23 апреля. /ТАСС/. Меры безопасности усилены во всех школах Башкирии после инцидента с нападением подростка на одноклассников в школе № 1 в Стерлитамаке. Об этом сообщила в понедельник ТАСС уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов ранее дал поручение усилить пропускной режим в школах региона после инцидента.
"Меры предосторожности приняты во всех без исключения школах республики. Проводились селекторные совещания с участием директоров школ, подключались контрольно-надзорные органы. В некоторые учреждениям, где возникали вопросы, были организованы отдельные выезды", — сказала омбудсмен.
Руководство школы своевременно реагировало на обращения родителей о психологическом состоянии подростка перед тем, как он напал на одноклассников и устроил поджог, отметила Скоробогатова.
"Из тех материалов, которые видела я, школа реагировала по фактам обращения родителей. Было занятие с психологом, и классный руководитель находился в достаточно неплохом контакте с ребенком. Школа рекомендовала обратиться за психотерапевтической помощью, семья обращалась", — сказала она.
По словам Скоробогатовой, главной ошибкой стало отсутствие оценки результативности проведенной с подростком работы. «На мой взгляд, слабое звено в том, что никто не оценивал итоги взаимодействия с несовершеннолетним, а именно: снижалась ли тревожность, какой был психоэмоциональный фон у ребенка», — пояснила она. Омбудсмен отметила, что службы профилактики должны выстраивать «индивидуальный план работы с несовершеннолетним».
Сейчас в общеобразовательной школе № 1 Стерлитамака все занятия проходят в штатном режиме, посещаемость близка к 100%. «Отсутствуют только в связи с болезнью или участием в соревнованиях, олимпиадах», — пояснила собеседница агентства.
Нападение на школу
17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 Стерлитамака, по данным следствия, 18 апреля пришел в здание с ножом и емкостью с бензином. Он зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, порезал руку одной из них, нанес ножевое ранение учителю, затем разлил и поджег горючее вещество, а также нанес себе увечье. Одна ученица, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа.
В отношении подростка возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Стерлитамакский городской суд 20 апреля арестовал подозреваемого. Также возбуждено дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.
Как сказала ТАСС бабушка одной пострадавшей девочки Ирина Фролова, сейчас все пострадавшие находятся в больнице. В пресс-службе Минздрава Башкирии не комментируют состояние их здоровья.
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