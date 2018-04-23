Школьники из Прикамья стали лучшими в России на олимпиадах по русскому, немецкому и экономике.

Школьники из Пермского края вернулись с победами со Всероссийских предметных олимпиад. Лучшими старшеклассники региона стали по трём предметам: русскому и немецкому языкам, а также экономике.

Девятиклассник пермской школы №17 Александр Гагарин стал победителем Всероссийской олимпиады по экономике и призером олимпиады по информатике.

— Саша всегда интересовался всем, что связано с математикой и информатикой. Это не удивительно, ведь мы, родители, работаем в сферах, связанных с этими науками. В школе Сашин интерес заметили и развили. Он каждый год принимает участие в олимпиадах по физике, математике и информатике. В прошлом году становится призером всероссийской олимпиады по экономике, а в этом году стал её победителем. Также он завоевал призовое место по информатике, — рассказала корреспонденту 59.ru мама талантливого школьника Динара Гагарина. — В этом большая заслуга наших учителей, которые готовят детей на очень высоком уровне, умеют зажечь искру в ребёнке, мотивировать его на победу. Наша особая благодарность — учителю экономики Юлии Анчуткиной, которая вкладывает душу в занятия с нашим сыном, ездит вместе с ним на олимпиады, поддерживает.

По словам мамы, выдающийся ученик уже определил, что будет поступать на специальность, связанную с его любимой математикой. Конкретный вуз семья еще не выбрала.

С дипломами призёров олимпиады по информатике, как и Александр Гагарин, в Пермь вернулись два десятиклассника из школы №9 — Марина Перескокова и Сергей Поспелов

Другой пермский девятиклассник Александр Луценко из Гимназии № 1 вошел в число победителей олимпиады по русскому языку.

— Александр учится у нас с первого класса. Он очень целеустремлённый, энергичный, любознательный. Старается выйти за рамки учебной программы и узнать больше, — рассказали 59.ru в гимназии. — Он увлекается гуманитарными науками — русским языком, обществознанием, политологией. Также ему нравятся физика и робототехника. Сейчас он на олимпиаде по обществознанию в Нижнем Новгороде. Мы сами поражаемся, как он всё успевает.

Сверстница Александра, девятиклассница пермской школы №22 Екатерина Шестакова вошла в число призёров олимпиады по русскому языку. С дипломом вернулась и одиннадцатиклассница березниковского лицея №1 Татьяна Векшегонова.

Ученица пермской школы №12, десятиклассница Дарья Селянкина, одержала победу в олимпиаде по немецкому языку.

— Даша увлекается фотографией, участвует в различных конкурсах, связанных с ней, — рассказали 59.ru в школе. — Недавно она выиграла региональный этап конкурса «Читающий лис», на котором участники читают произведения на немецком языке. Даша, вместе с победителями из других регионов, будет участвовать в финале конкурса, который пройдёт в сентябре 2018 года в Берлине. Но больше всего её интересуют естественные науки.

Дарья — не единственная ученица школы №12, вернувшаяся с наградой. Призером олимпиады по немецкому языку также стала одиннадцатиклассница Мария Селиверстова.

— Маша пишет стихи, в том числе и на немецком языке, увлекается фотографией. Она интересуется искусством и собирается после школы изучать его в Германии. И Даша, и Маша занимаются по программе немецкого языкового диплома, который позволяет поступить в вузы Германии без экзаменов. Маша уже защитила этот диплом, Даша планирует в следующем году.

И Даша, и Маша занимаются по программе немецкого языкового диплома, который позволяет поступить в вузы Германии без экзаменов. Маша уже защитила этот диплом, Даша планирует в следующем году.

Наград удостоены также Виктория Карасова и Анна Данькова из лысьвенской школы №7 (олимпиада по технологии), Михаил Буняков из пермской школы №9 и Алексей Кудринский из школы №146 (олимпиада по физике). Екатерина Якушева из школы №65, Лукин Максим из лицея №2 и Андрей Пастухов из школы №9 стали призёрами всероссийской олимпиады по истории.

В прошлом году пермяк победил на Всеросийской олимпиаде по физике.