С Героями Советского Союза встретились школьники из Богородского 

Учащиеся школы №390 приняли участие в проекте «Герои среди нас», который проходил в Музее Победы.
В рамках проекта «Герои среди нас» в Музее Победы во вторник, 17 апреля, состоялась встреча учеников школ Москвы с Героями Советского Союза. Мероприятие было приурочено к 84-й годовщине учреждения высшей степени отличия СССР — звания «Герой Советского Союза».
В мероприятии приняли участие ребята из школа № 390 имени Дважды Героя Советского Союза генерала П. И. Батова, которая расположена в районе Богородское. Всего же участниками проекта стали активисты музеев, созданных в школах, носящих имена Героев Советского Союза.
Ребята возложили цветы в Зале Памяти и Скорби, побывали на экскурсии по диорамам и залам музея. После ознакомительной экскурсии в Зале Славы перед школьниками выступили прославленные летчики-испытатели, моряк-подводник, воин-афганец и морпех. Георгий Волохов, Николай Бездетнов, Валерий Кулаков, Сергей Гущин и Александр Даркович рассказали ребятам о своих судьбах и ответили на вопросы школьников.