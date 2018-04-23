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Фестиваль самоуправления закончил свою работу
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Фестиваль самоуправления закончил свою работу 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
В школе № 1532 завершился фестиваль команд ученического самоуправления Юго-Западного округа «На всех парусах».
«Финальный этап фестиваля», — сообщается на сайте школы — «был интеллектуальным и проходил в школе № 625 в формате квеста „Мой совет“. Наша команда „Механизм“ заранее готовилась к нему, мы повторяли термины и изучали нормативную базу, читали историю Москвы и вспоминали выдающихся педагогов. Несмотря на все трудности, мы легко прошли этот увлекательный квест. Было очень здорово. С нетерпением ждём результаты».
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