Фестиваль самоуправления закончил свою работу 

В школе № 1532 завершился фестиваль команд ученического самоуправления Юго-Западного округа «На всех парусах».
«Финальный этап фестиваля», — сообщается на сайте школы — «был интеллектуальным и проходил в школе № 625 в формате квеста „Мой совет“. Наша команда „Механизм“ заранее готовилась к нему, мы повторяли термины и изучали нормативную базу, читали историю Москвы и вспоминали выдающихся педагогов. Несмотря на все трудности, мы легко прошли этот увлекательный квест. Было очень здорово. С нетерпением ждём результаты».