Ноябрьский колледж приостановил набор будущих медсестер и сварщиков

В соцсетях ямальцы возмущаются, что в этом году выпускники не смогут поступить на выбранные специальности. Называют факультеты «Сестринское дело» и «Дошкольное образование».

Так ли это, разбирался «Красный Север».

Подписчики пабликов предлагают обращаться в департамент образования округа, министерство и даже к Президенту страны, чтобы не убирали популярные группы. Так, например, в прошлом году конкурс при поступлении колледж на «Сестринское дело» был четыре человека на место. По данным центра занятости, сейчас в Ноябрьске не хватает 123 квалифицированных медсестр и безработных, претендующих на эти вакансии, нет. На эти данные ссылаются те, кто требует оставить группы медсестер. Кроме того, люди сетуют, что теперь детей придется отправлять на обучение в другие города.

Что происходит на самом деле, объяснила заместитель директора колледжа по учебной работе Екатерина Багрова.

— План приема на 2018-2019 учебный год предусматривает набор по специальности «Дошкольное образование», поэтому обвинения горожан не обоснованы. Достаточно зайти на наш официальный сайт, чтобы познакомиться с условиями приема. Специальность «Сестринское дело» в план приема не включена, — рассказала она.

Она объяснила, что колледж выполняет социальный заказ, план согласовывается с центром занятости и администрацией Ноябрьска, учитываются запросы работодателей.

— Прием по этой специальности приостановлен, а не закрыт, — сказала Багрова. — В 2019-2020 учебном году мы планируем его возобновить. Точно также обстоят дела с набором по специальности «Сварщик».

В этом году выпуска медсестер из колледжа не будет, на обучении находятся пять групп студентов. В следующем на рынок придут 25 квалифицированных специалистов, еще через год 75 человек.

— Студенты обучаются на бюджетной основе, пять человек в каждую группу мы набираем на коммерческих условиях. Как показывает практика, несколько человек будут отчислены. Тогда мы переводим «платников» на бюджетные места, — проинформировала заместитель директора. — Могу отметить, что группы медсестер сильные, в них мотивированные и целеустремленные ребята, которые после выпуска из колледжа приходят на работу настоящими специалистами. Сейчас на практике в городской больнице две группы студентов. Каждую неделю они работают в новом отделении.

Обучение по специальности «Сестринское дело» возобновят в 2019 году. Таким образом, рынок труда не будет перегружен специалистами, а колледж успеет дать качественное образование имеющимся студентам. При этом в учреждении утверждают, что дефицита специалистов на рынке не будет.