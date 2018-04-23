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Представители образовательной сферы обсудили квалификацию педагогов
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Представители образовательной сферы обсудили квалификацию педагогов 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Спикеры рассказали о региональном опыте развития компетенций и мотивации учителей.
Представители сферы образования приняли участие в панельной дискуссии на тему «Учительский рост: результаты и перспективы», которая прошла в рамках Московского международного салона образования.
Участниками мероприятия стали директор Московского центра образования Павел Кузьмин, директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко и директор Центра развития образования города Братск Ирина Кускова.
Так, Ирина Кускова рассказала о Школе современного педагога, которая работает для сибирских учителей. Благодаря данной системе происходит индивидуальное сопровождение каждого педагога при помощи Ресурсной карты.
В свою очередь Иван Ященко подчеркнул, что учитель должен иметь возможность повышать квалификацию тогда, когда ему это необходимо. По его словам, время педагога является ценным ресурсом, и поэтому нужно давать ему максимально применимые советы.
Павел Кузьмин представил спикерам московскую систему аттестации, которая востребована в регионах.
Он подчеркнул, что каждый ребенок имеет способности в той или иной области, и его достижения напрямую связаны с работой учителя.
По словам Павла Кузьмина, в столицы процедура подачи документов на аттестацию максимально проста и не требует от учителя никаких специальных действий. Процедура автоматизирована и строится на динамике результатов учеников данного педагога. Подобный подход дает учителю возможность не отвлекаться от обучения детей.
Электронная система аттестации разыскивает «цифровые следы» учеников конкретного педагога и обрабатывает полученные данные, опираясь на заданные пороговые значения, которые одобрены педагогическим сообществом. В зависимости от результатов присваивается квалификационная категория.
Директор Московского центра образования рассказал, что в столице такой платформой-интегратором становится «Московская электронная школа», которая помогает проводить уроки и предоставлять результаты учеников, не отвлекая педагогов.
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