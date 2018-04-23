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«Евровидение» прошло в школе №1368
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«Евровидение» прошло в школе №1368 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
Конкурс «Евровидение» в школе №1368, один из брендов этого образовательного учреждения, торжественно прошел в шестой раз. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Вокальный конкурс «Евровидение» появился в школе для популяризации английского языка. За основу взяли формат известного международного конкурса. Шесть лет назад все песни исполнялись только по-английски, но формат расширился. По просьбам учеников и педагогов, появились конкурсные номера на французском, немецком, испанском и армянском языках.
Первый этап конкурса — презентация конкурсантов. Каждый участник готовил фото или видеопрезентацию на иностранном языке. Вся атрибутика конкурса появилась в первый же год, — сказала организатор, учитель английского языка школы №1368 Екатерина Спектор. Переходящий кубок, который хранится в классе победителя, серебряная, бронзовая и золотая статуэтка Ники, которые вручают занявшим призовые места. Каждый следующий конкурс открывается песней-победительницей прошлого года. Исполнитель приносит с собой кубок для передачи его преемнику. Так награда переходит из класса в класс.
Однако на этот раз такого не случилось: второй год подряд кубок достался ученице 11 класса, которая сильным красивым голосом исполнила известную песню Уитни Хьюстон «I will aiways love you», а самой юной участнице, причем за всю историю конкурса, ученице 2-го класса достался «Приз зрительских симпатий».
Организуя конкурс, мы преследовали несколько целей: пропаганда иностранного языка, снятие языкового барьера, развитие сценических навыков, — сказала Екатерина Спектор. Кроме того, в рамках подготовки конкурсанты знакомятся, лучше узнают друг друга. Школьникам нравится активная жизнь, они ждут нового конкурса, начинают подбирать песни для следующего конкурса уже в финале. Пока жюри подводит итоги, на сцену поднимаются учителя и исполняют песни на иностранных языках. Дети в восторге.
Во время подведения итогов, сначала вердикт выносят юные зрители, потом взрослое жюри, в которое входят старшеклассники и педагоги школы. Судят справедливо и в торжественной обстановке награждают победителей.
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