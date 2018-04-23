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В соревнованиях допризывной молодежи лучшей стала команда школы № 51
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В соревнованиях допризывной молодежи лучшей стала команда школы № 51 

Управа района Теплый Стан 2 часа назад
Фото: Управа района Теплый Стан
На базе образовательного учреждения «школа № 51» была проведена районная Спартакиада допризывной молодёжи по военно-прикладным видам спорта.
Организатором турнира выступил центр «Спутник».
1 место завоевала команда школы № 51, 2 месту у команды школы № 1101, на 3 месте команда школы № 1507.
В рамках Спартакиады были проведены соревнования по следующим направлениям: разборка — сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматического оружия, челночный бег, использование общевойскового защитного комплекта.
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