В соревнованиях допризывной молодежи лучшей стала команда школы № 51

На базе образовательного учреждения «школа № 51» была проведена районная Спартакиада допризывной молодёжи по военно-прикладным видам спорта.

Организатором турнира выступил центр «Спутник».

1 место завоевала команда школы № 51, 2 месту у команды школы № 1101, на 3 месте команда школы № 1507.

В рамках Спартакиады были проведены соревнования по следующим направлениям: разборка — сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматического оружия, челночный бег, использование общевойскового защитного комплекта.