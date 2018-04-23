Дети сотрудников ФСО стали юнармейцами 

Церемония прошла в сопровождении президентского оркестра, ребята получили берет, удостоверение и книжку члена движения.
18 апреля в 2018 года в Московском Кремле в Зале Славы и истории ФСО состоялась первая церемония вступления в ряды движения «Юнармия» детей сотрудников ФСО России, учащихся общеобразовательной школы №1231 имени В. Д. Поленова.
Торжественную клятву на верность юнармейскому братству принесли 17 учащихся. Ребята получили берет, удостоверение и книжку юнармейца.
Церемония прошла в сопровождении президентского оркестра.
В торжестве приняли участие директор ФСО России Дмитрий Кочнев, статс-секретарь — замдиректора ФСО России Николай Кондратюк, руководитель ветеранской организации ФСО России Геннадий Дегтярев, руководители структурных подразделений ФСО России, замруководителя Департамента образования города Москвы Игорь Павлов, директор школы Виктория Тиунова.