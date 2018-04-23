В Курске пройдёт «Велопробег Памяти»

Мероприятие пройдёт по местам боевой и трудовой славы и памятным местам областного центра

5 мая в Курске пройдёт патриотическая акция «Велопробег Памяти», посвящённая 75-й годовщине Курской битвы и 150-летию Курского железнодорожного узла. Велопробег проводится по местам боевой и трудовой славы и памятным местам Курска времён Великой Отечественной войны.

В мероприятии примут участие педагогические работники образовательных организаций; обучающиеся школ, ссузов и вузов не моложе 18 лет; специалисты предприятий и организаций; представители общественности, органов исполнительной и законодательной власти Курской области

В Велопробеге могут принять участие обучающиеся школ, ссузов и вузов моложе 18 лет в сопровождении родителя или законного представителя.

Подробности можно уточнить по телефонам: 8-930-858-81-08 Котляров Сергей Александрович, 8-951-328-53-10 Маргарита Геннадьевна Агеева.

Начало в 10.00, место проведения Велопробега: РФ , г. Курск и Курский р-н.

Подробнее в Положении.