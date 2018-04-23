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В Курске пройдёт «Велопробег Памяти»
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В Курске пройдёт «Велопробег Памяти» 

Курские известия 3 часа назад
Фото: Курские известия
Мероприятие пройдёт по местам боевой и трудовой славы и памятным местам областного центра
5 мая в Курске пройдёт патриотическая акция «Велопробег Памяти», посвящённая 75-й годовщине Курской битвы и 150-летию Курского железнодорожного узла. Велопробег проводится по местам боевой и трудовой славы и памятным местам Курска времён Великой Отечественной войны.
В мероприятии примут участие педагогические работники образовательных организаций; обучающиеся школ, ссузов и вузов не моложе 18 лет; специалисты предприятий и организаций; представители общественности, органов исполнительной и законодательной власти Курской области.
В Велопробеге могут принять участие обучающиеся школ, ссузов и вузов моложе 18 лет в сопровождении родителя или законного представителя.
Подробности можно уточнить по телефонам: 8-930-858-81-08 Котляров Сергей Александрович, 8-951-328-53-10 Маргарита Геннадьевна Агеева.
Начало в 10.00, место проведения Велопробега: РФ, г. Курск и Курский р-н.
Подробнее в Положении.
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