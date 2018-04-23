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170 человек эвакуировали из школы в ЗАО из-за короткого замыкания
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170 человек эвакуировали из школы в ЗАО из-за короткого замыкания 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Экстренные службы сообщили о возгорании в школе №64 на Ельнинской улице в районе Кунцево на западе столицы.
Как передает РИА «Новости», о коротком замыкании в столичной школе в ЗАО стало известно в понедельник, 23 апреля.
Уточняется, что на момент возгорания в здании учебного заведения находились 150 учеников и 20 взрослых, которых пришлось эвакуировать из помещения.
По данным агентства, прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. В настоящее время в здании школы работают специалисты, обстоятельства возгорания выясняются.
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