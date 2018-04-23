170 человек эвакуировали из школы в ЗАО из-за короткого замыкания

Экстренные службы сообщили о возгорании в школе №64 на Ельнинской улице в районе Кунцево на западе столицы.

Как передает РИА «Новости», о коротком замыкании в столичной школе в ЗАО стало известно в понедельник, 23 апреля.

Уточняется, что на момент возгорания в здании учебного заведения находились 150 учеников и 20 взрослых, которых пришлось эвакуировать из помещения.