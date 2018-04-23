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В Ярославле прошла XXI Российская научная конференция школьников «Открытие»
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В Ярославле прошла XXI Российская научная конференция школьников «Открытие» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
— Это крупнейший в нашем регионе форум для ребят в возрасте от 14 до 18 лет, — отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. — В адрес оргкомитета поступило более 330 исследовательских работ от старшеклассников из 26 регионов России. Это талантливые ребята, подростки, увлеченные наукой, и здесь они получают возможность рассказать о своих исследованиях, разработках и открытиях. «Открытие» проводится в Ярославле в апреле ежегодно с 1998 года.
Участники конференции представили доклады на 30 секциях по важнейшим направлениям науки: математике, физике, географии, биологии, химии и другим. Например, на секции «Литературоведение» был представлен сравнительный анализ японской поэзии хайку, исследование о роли цвета, света и звука в ранних повестях Николая Гоголя. На «Культурологии», в частности, рассматривали особенности регионального влияния при создании эвенкийских орнаментов из бисера. Методы привлечения молодежи к проблемам сохранения объектов культурного наследия и профилактика экстремизма и ксенфобии в молодежной среде стали предметом изучения юных правоведов.
Работы оценивали преподаватели высшей школы, лучшие педагоги. Ярославские вузы дают победителям дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении.
Среди участников конференции не только российские школьники. Свои исследования представил и Рейнальдо Родригез из Гондураса. Сейчас по программе обмена он учится в рыбинской школе №21 и вместе с соученицей Аленой Ясеневой составил ментальный портрет человека в условиях интеграции через анализ пословиц и поговорок народов разных стран.
Из этой же школы на конференцию приехал и русско-японский дуэт — Елена Шитова и Кусуми Кентаро. Они назвали свое исследование для секции социально-политических наук «Мост экокультур».
Школьники из Чехии выступают на «Открытии» уже 13 лет.
— Наши работы — о значении курортов, а также об оказании первой неотложной помощи в средней школе, — рассказал ученик гимназии им. Йиржи из Подебрада Штефан Симецкий. — Присутствовать на ярославской конференции для нас — большое удовольствие. Мы хотели выразить благодарность за приглашение нашей делегации. Желаем удачи всем участникам!
По данным организаторов, самой популярной в этом году темой стала экология, немногим меньше докладов по истории и биологии, а больше всего исследований прислали школьники из Республики Саха (Якутия) .
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