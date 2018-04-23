В Ярославле прошла XXI Российская научная конференция школьников «Открытие»

— Это крупнейший в нашем регионе форум для ребят в возрасте от 14 до 18 лет, — отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева . — В адрес оргкомитета поступило более 330 исследовательских работ от старшеклассников из 26 регионов России . Это талантливые ребята, подростки, увлеченные наукой, и здесь они получают возможность рассказать о своих исследованиях, разработках и открытиях. «Открытие» проводится в Ярославле в апреле ежегодно с 1998 года.

Участники конференции представили доклады на 30 секциях по важнейшим направлениям науки: математике, физике, географии, биологии, химии и другим. Например, на секции «Литературоведение» был представлен сравнительный анализ японской поэзии хайку, исследование о роли цвета, света и звука в ранних повестях Николая Гоголя . На «Культурологии», в частности, рассматривали особенности регионального влияния при создании эвенкийских орнаментов из бисера. Методы привлечения молодежи к проблемам сохранения объектов культурного наследия и профилактика экстремизма и ксенфобии в молодежной среде стали предметом изучения юных правоведов.

Работы оценивали преподаватели высшей школы, лучшие педагоги. Ярославские вузы дают победителям дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении.

Среди участников конференции не только российские школьники. Свои исследования представил и Рейнальдо Родригез из Гондураса . Сейчас по программе обмена он учится в рыбинской школе №21 и вместе с соученицей Аленой Ясеневой составил ментальный портрет человека в условиях интеграции через анализ пословиц и поговорок народов разных стран.

Из этой же школы на конференцию приехал и русско-японский дуэт — Елена Шитова и Кусуми Кентаро. Они назвали свое исследование для секции социально-политических наук «Мост экокультур».

Школьники из Чехии выступают на «Открытии» уже 13 лет.

— Наши работы — о значении курортов, а также об оказании первой неотложной помощи в средней школе, — рассказал ученик гимназии им. Йиржи из Подебрада Штефан Симецкий. — Присутствовать на ярославской конференции для нас — большое удовольствие. Мы хотели выразить благодарность за приглашение нашей делегации. Желаем удачи всем участникам!