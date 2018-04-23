Сколько денег нужно российскому образованию

Сегодня Россия тратит на образование 3,6% ВВП (бюджетные средства). На фоне стран-конкурентов это провал: США тратят более 6%, а Евросоюз в среднем около 5% бюджетных средств. Если рассматривать показатели в абсолютном выражении, т. е. в рублях, то станет очевидно, что в реальном выражении отставание от конкурентов по размеру бюджетных инвестиций в образование является кратным. Более того, в последние годы совокупное финансовое обеспечение образования сократилось с 4,1% ВВП в 2012 г. до 3,6% ВВП в 2017 г. При этом нехватка бюджетных ресурсов в образовании не компенсировалась привлечением средств населения — нечего было привлекать, реальные доходы сокращались, пишут Исак Фрумин Павел Сорокин из Института образования ВШЭ в статье, опубликованной "Ведомостями"

Авторы статьи проанализировали региональные нормативы расходов на образование и обнаружили, что даже принятые федеральные стандарты не обеспечиваются в полной мере — дефицит составляет примерно 1% ВВП. Конечно, в системе образования накоплен огромный ресурс устойчивости. Она может долго функционировать в условиях недофинансирования. Но она не может развиваться. Результатом такого недофинансирования становится отставание нашего образования от меняющихся требований времени.

В докладе ЦСР и ВШЭ предлагаются проекты, которые позволят превратить систему образования из затратной и во многом формальной (для корочки) сферы в главный инвестиционный проект страны, в ключевой драйвер роста благополучия домохозяйств, предприятий, национальной экономики в целом. Проще говоря, российское образование станет таким, что люди и предприятия сами захотят туда вкладывать. Но для этого на первом этапе необходимы государственные инвестиции.

Авторы доклада рассмотрели три сценария роста расходов на образование. Инерционный сценарий предполагает рост доли ВВП до 4% к 2024 г. В этом случае мы даже не дотянем до значений 2012 г. Этот сценарий неприемлем уже хотя бы потому, что почти весь прирост будет съеден демографическим ростом числа обучающихся. Есть оптимальный сценарий (к сожалению, малореалистичный), который требует роста доли расходов до 4,8% ВВП и дает максимальный эффект для страны. Наиболее реалистичным и минимально необходимым представляется базовый сценарий, при котором потребность в дополнительных бюджетных средствах составляет 4,57 трлн руб. суммарно на шесть лет.

Средства эти должны пойти на проекты развития, которые комплексно охватывают всю отрасль образования: от раннего развития (специальная служба патроната) и системы поддержки учащихся с трудностями в обучении до непрерывного образования взрослых всех возрастов и новых инструментов развития талантов вплоть до выхода на рынок труда. Кроме того, предлагается создать современную образовательную инфраструктуру, позволяющую использовать цифровые учебно-методические комплексы, обучающие игры и симуляторы (в частности, в обучении технологиям), а также существенно нарастить экспорт образовательных услуг. Ядро всех разработанных решений — это современная профессиональная переподготовка 100% педагогов и руководителей образовательных организаций для решения поставленных задач.

Все предлагаемые проекты могут запускаться одновременно, под некоторые уже готова инфраструктура.