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В ХМАО из-за сообщений о теракте Росгвардия массово проверяет учебные заведения
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В ХМАО из-за сообщений о теракте Росгвардия массово проверяет учебные заведения 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре сотрудники Росгвардии начали массовые проверки в общеобразовательных учреждениях Сургута. Об этом 23 апреля «URA.RU» сообщил источник в департаменте общественных и внешних связей.
По словам собеседника, сотрудники Росгвардии со служебными собаками проверяют все школы Сургута. «По неподтвержденной информации, в мессенджерах появились сообщения о якобы готовящемся теракте в одной из школ Сургута. Скорее всего, это чья-то неудачная шутка, но Росгвардия начала проверку», — отмечает собеседник агентства.
Получить комментарий Росгвардии на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе не ответили на звонки журналистов.
В департаменте образования ХМАО обещали прокомментировать ситуацию позже.
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