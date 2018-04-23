В ХМАО из-за сообщений о теракте Росгвардия массово проверяет учебные заведения

Ханты-Мансийском автономном округе — Югре сотрудники Росгвардии начали массовые проверки в общеобразовательных учреждениях Сургута . Об этом 23 апреля «URA.RU» сообщил источник в департаменте общественных и внешних связей.

По словам собеседника, сотрудники Росгвардии со служебными собаками проверяют все школы Сургута. «По неподтвержденной информации, в мессенджерах появились сообщения о якобы готовящемся теракте в одной из школ Сургута. Скорее всего, это чья-то неудачная шутка, но Росгвардия начала проверку», — отмечает собеседник агентства.

Получить комментарий Росгвардии на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе не ответили на звонки журналистов.

В департаменте образования ХМАО обещали прокомментировать ситуацию позже.