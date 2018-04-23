В ПсковГУ стартовал 6-й Форум иностранных студентов

Международный молодежный форум — 6-й Форум иностранных студентов пройдет в Псковском государственном университете с 23 по 27 апреля. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в этом году мероприятие будет посвящено предстоящим в Пскове 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени.

Как рассказали в университете, тематика форума позволит продемонстрировать роль опорного вуза в формировании положительного образа иностранного студента ПсковГУ, межнациональной толерантности у иностранных и российских студентов и развитии межнациональных отношений в регионе.

Торжественное открытие форума состоится 24 апреля в 14.00 в актовом зале главного корпуса вуза. В нем примут участие иностранные студенты, гости из российских и зарубежных вузов, официальные лица Псковской области

В рамках форума пройдут открытые уроки иностранных языков, круглый стол с представителями ФСБ , фестиваль «Worldvision», интернациональная ярмарка «Молодежная Ганза», фестиваль визуализаций, исторические квесты, деловые игры и многое другое.

Планируется, что в форуме примут участие порядка 1,5 тыс. человек.

Отметим, сегодня в Псковском государственном университете обучается около 1,3 тыс. иностранных студентов из 40 стран Европы, Азии, Латинской Америки.