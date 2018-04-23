Ещё
В ПсковГУ стартовал 6-й Форум иностранных студентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение

В ПсковГУ стартовал 6-й Форум иностранных студентов 

АиФ Северо-запад 3 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Международный молодежный форум — 6-й Форум иностранных студентов пройдет в Псковском государственном университете с 23 по 27 апреля. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в этом году мероприятие будет посвящено предстоящим в Пскове 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени.
Как рассказали в университете, тематика форума позволит продемонстрировать роль опорного вуза в формировании положительного образа иностранного студента ПсковГУ, межнациональной толерантности у иностранных и российских студентов и развитии межнациональных отношений в регионе.
Торжественное открытие форума состоится 24 апреля в 14.00 в актовом зале главного корпуса вуза. В нем примут участие иностранные студенты, гости из российских и зарубежных вузов, официальные лица Псковской области.
В рамках форума пройдут открытые уроки иностранных языков, круглый стол с представителями ФСБ, фестиваль «Worldvision», интернациональная ярмарка «Молодежная Ганза», фестиваль визуализаций, исторические квесты, деловые игры и многое другое.
Планируется, что в форуме примут участие порядка 1,5 тыс. человек.
Отметим, сегодня в Псковском государственном университете обучается около 1,3 тыс. иностранных студентов из 40 стран Европы, Азии, Латинской Америки.
АиФ Северо-запад: последние новости
Более 30 млн рублей потратят на благоустройство великолукской школы По просьбам жителей возле Палкинской школы построят остановку Более 200 вакансий предложили работодатели студентам ПсковГУ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег217
Индия лишила Россию Су-57466
Москва назвала цель ударов по Сирии59
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском11
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги21
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение