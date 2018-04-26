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Форум иностранных студентов в Пскове собрал более 1,5 тыс. участников из разных стран
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Форум иностранных студентов в Пскове собрал более 1,5 тыс. участников из разных стран 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: Псковское Агентство Информации
ПСКОВ, 26 апреля. /ТАСС/. Форум иностранных студентов, который проходит в Псковском государственном университете с 23 по 27 апреля, собрал более 1,5 тыс. молодых людей из России и стран Европы, что более чем в 1,5 раза выше, чем в прошлом году, когда на мероприятие съехались около 900 человек. Об этом сообщил ТАСС начальник управления международной деятельности и межвузовского сотрудничества ПсковГУ Георгий Варламов.
"В 2017 году у нас на форуме было около 900 студентов, в этом году уже более 1,5 тыс. юношей и девушек. Число желающих поучаствовать в наших мероприятиях значительно выросло. К нам специально приехали делегации из Эстонии и Белоруссии и из многих городов России", — пояснил Варламов.
В форуме иностранных студентов ПсковГУ участвуют представители ведущих вузов Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Рязани, Тюмени, Брянска. Для них проводятся открытые уроки иностранных языков, круглый стол с представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ), фестиваль Worldvision, интернациональная ярмарка «Молодежная Ганза», межвузовский фестиваль визуализаций «Имидж Pro…», исторические квесты и деловые игры.
В этом году международный студенческий форум посвящен предстоящим в Пскове Международным Ганзейским дням, которые муниципалитет примет у себя в 2019 году. Сейчас в Псковском государственном университете обучается около 1,3 тыс. иностранных студентов из 40 стран Европы, Азии и Латинской Америки.
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