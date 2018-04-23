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В Москве из школы эвакуировали более 100 человек из-за возгорания
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В Москве из школы эвакуировали более 100 человек из-за возгорания 

Мир24 48 минут назад
Почти 170 человек эвакуировали из школы на западе Москвы из-за замыкания электропроводки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его словам, инцидент произошел в учебном учреждении на Ельнинской улице.
«Короткое замыкание произошло в школе №64 по адресу: улица Ельнинская, дом 27. Эвакуировали 150 детей и 20 взрослых», — сказал собеседник.
Он отметил, что небольшое возгорание ликвидировали. Проводится проверка всех обстоятельств инцидента.
Напомним, 21 апреля из башни «Око» комплекса «Москва-Сити» эвакуировали более 300 человек из-за задымления.
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