В Москве из школы эвакуировали более 100 человек из-за возгорания

Почти 170 человек эвакуировали из школы на западе Москвы из-за замыкания электропроводки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, инцидент произошел в учебном учреждении на Ельнинской улице.

«Короткое замыкание произошло в школе №64 по адресу: улица Ельнинская, дом 27. Эвакуировали 150 детей и 20 взрослых», — сказал собеседник.

Он отметил, что небольшое возгорание ликвидировали. Проводится проверка всех обстоятельств инцидента.

Напомним, 21 апреля из башни «Око» комплекса «Москва-Сити» эвакуировали более 300 человек из-за задымления.

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