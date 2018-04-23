Строевую подготовку юнармейцев проверили на смотре 

В школе № 6 имени Николая Сирина прошли городские конкурсы смотра строя и песни. Свою военную выправку показали ребята разных возрастов: в конкурсе «Юнармейцы, вперёд!» приняли участие мальчишки и девчонки 7-10 лет; «Статен в строю — силён в бою» — учащиеся 11-14 лет и «Есть такая профессия — Родину защищать» — 15-18 лет. Всего мероприятие объединило более 260 бойцов. Учащиеся школ показали свое мастерство в умении ходить строевым шагом в составе подразделения с песней, а также продемонстрировали навыки строевых приемов в одиночной подготовке.
Представительным было и жюри. Так, участников конкурса приветствовал начальник штаба Ханты-Мансийского местного отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» подполковник запаса Пограничной службы ФСБ России Юрий Имидеев. Оценивали мастерство ребят капитан Министерства обороны Михаил Максимов, капитан Росгвардии Михаил Большаков, старший лейтенант Пограничной службы ФСБ России Никита Гущин, старший прапорщик Пограничной службы ФСБ России Александр Пономарёв, Отличник народного просвещения, член главной судейской коллегии Министерства образования РФ по спортивному туризму и школе безопасности Владимир Шишкин.
По результатам смотра во всех возрастных категориях лучший результат показали воспитанники школы №8. Остальные места распределились следующим образом:
«Юнармейцы, вперёд!»
1 место — школа №8 2 место — Гимназия №1 3 место — школа №6 «Статен в строю — силён в бою»
1 место — школа №8 2 место — школа №6 3 место — школа №3 «Есть такая профессия — Родину защищать»
1 место — школа №8 2 место — школа №1 3 место — школа №6