Строевую подготовку юнармейцев проверили на смотре

В школе № 6 имени Николая Сирина прошли городские конкурсы смотра строя и песни. Свою военную выправку показали ребята разных возрастов: в конкурсе «Юнармейцы, вперёд!» приняли участие мальчишки и девчонки 7-10 лет; «Статен в строю — силён в бою» — учащиеся 11-14 лет и «Есть такая профессия — Родину защищать» — 15-18 лет. Всего мероприятие объединило более 260 бойцов. Учащиеся школ показали свое мастерство в умении ходить строевым шагом в составе подразделения с песней, а также продемонстрировали навыки строевых приемов в одиночной подготовке.

По результатам смотра во всех возрастных категориях лучший результат показали воспитанники школы №8. Остальные места распределились следующим образом:

«Юнармейцы, вперёд!»

1 место — школа №8 2 место — Гимназия №1 3 место — школа №6 «Статен в строю — силён в бою»

1 место — школа №8 2 место — школа №6 3 место — школа №3 «Есть такая профессия — Родину защищать»

1 место — школа №8 2 место — школа №1 3 место — школа №6