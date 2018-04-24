Курские школьники знают английский лучше, чем в среднем по России

По результатам олимпиады Skyeng Super Cup Winter 2018, школьники из нашего региона знают английский язык на 62,5 балла

Данные, полученные от 130 тысяч школьников из 2250 городов и населённых пунктов России , показали, насколько хорошо знают английский язык учащиеся разных регионов страны. Учитывались результаты школьников 5-11 класса, которые принимали участие в Межрегиональной онлайн-олимпиаде по английскому языку Skyeng Super Cup Winter 2018.

По результатам олимпиады, школьники из Курской области знают английский язык на 62,5 балла — это лучше, чем в среднем по России. В рейтинге регионов России по среднему баллу Центральный округ в целом занимает первое место (62,7 балла).

В Центральном округе страны лучше всего английский знают ученики из Белгородской (70,5 балла), Костромской (69,1 балла) и Орловской областей (68,9 балла). Москвичи справляются с английским хуже — на 66,5 балла.